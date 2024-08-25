Kahvelerden Sonra Şimdi Bir Sosyal Medya Kullanıcısı "O mu Bu mu?" Akımına Yatırım Araçlarıyla Dahil Oldu

Sosyal medyada popüler olan 'O mu bu mu' akımını mutlaka görmüşsünüzdür. Yemeklerden şehirlere, sanatçılardan ünlülere kadar pek çok konuda iki seçenek arasından birini seçerek ilerlemeye dayanan bu akıma, birbirinden ilginç kahveler arasında seçim yapan bir sosyal medya kullanıcısı damga vurmuştu.