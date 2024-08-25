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Kahvelerden Sonra Şimdi Bir Sosyal Medya Kullanıcısı "O mu Bu mu?" Akımına Yatırım Araçlarıyla Dahil Oldu

Kahvelerden Sonra Şimdi Bir Sosyal Medya Kullanıcısı "O mu Bu mu?" Akımına Yatırım Araçlarıyla Dahil Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 12:47

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Sosyal medyada popüler olan 'O mu bu mu' akımını mutlaka görmüşsünüzdür. Yemeklerden şehirlere, sanatçılardan ünlülere kadar pek çok konuda iki seçenek arasından birini seçerek ilerlemeye dayanan bu akıma, birbirinden ilginç kahveler arasında seçim yapan bir sosyal medya kullanıcısı damga vurmuştu.

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Şimdi de başka bir sosyal medya kullanıcısı bu akıma yatırım araçlarıyla dahil oldu.

Şimdi de başka bir sosyal medya kullanıcısı bu akıma yatırım araçlarıyla dahil oldu.

Altından arsaya kadar pek çok yatırım aracı arasından seçim yaptığı video elbette 'yatırım tavsiyesi içermemektedir'.

Altından arsaya kadar pek çok yatırım aracı arasından seçim yaptığı video elbette 'yatırım tavsiyesi içermemektedir'.

İşte o video;

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