Hayatı Boyunca Çalışsa da Hayalindeki Arabayı Alamayacağını Anlayan Genç İlginç Bir Yol Denemeye Başladı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C-7FDvoohL7/
Yaşadığımız dönem itibariyle, sadece çalışarak hedeflere ulaşabilmek pek mümkün değil. Dünyanın sadece zenginlerin dünyası olduğunu düşünen gençler ise bu durumla başa çıkabilmek için çeşitli yöntemler deniyor. Büyük çoğunluğu hayallerini küçültüyor ya da hayallerinden tamamen vazgeçiyor. Fakat Max böyle yapmadı.
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Daha önce 10 yıl kadar çalışan ve pek çok iş deneyen Max, hayalindeki arabayı alabilmek için çalışmanın yeterli olmadığını fark edince farklı bir yol denemeye karar verdi.
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Eline, hayalini anlatan bir karton alıp para toplamaya başladı.
İşte o video;
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