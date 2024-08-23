Görüş Bildir
Haberler
Video
Hayatı Boyunca Çalışsa da Hayalindeki Arabayı Alamayacağını Anlayan Genç İlginç Bir Yol Denemeye Başladı

Hayatı Boyunca Çalışsa da Hayalindeki Arabayı Alamayacağını Anlayan Genç İlginç Bir Yol Denemeye Başladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 18:09 Son Güncelleme: 23.08.2024 - 18:15

İçerik Devam Ediyor

Yaşadığımız dönem itibariyle, sadece çalışarak hedeflere ulaşabilmek pek mümkün değil. Dünyanın sadece zenginlerin dünyası olduğunu düşünen gençler ise bu durumla başa çıkabilmek için çeşitli yöntemler deniyor. Büyük çoğunluğu hayallerini küçültüyor ya da hayallerinden tamamen vazgeçiyor. Fakat Max böyle yapmadı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C-7FDvoohL7/
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Daha önce 10 yıl kadar çalışan ve pek çok iş deneyen Max, hayalindeki arabayı alabilmek için çalışmanın yeterli olmadığını fark edince farklı bir yol denemeye karar verdi.

Daha önce 10 yıl kadar çalışan ve pek çok iş deneyen Max, hayalindeki arabayı alabilmek için çalışmanın yeterli olmadığını fark edince farklı bir yol denemeye karar verdi.

Eline, hayalini anlatan bir karton alıp para toplamaya başladı.

Eline, hayalini anlatan bir karton alıp para toplamaya başladı.

Hedefi 299.999 euro toplamak olan Max, sadece 65 günde 71 bin 100 euro topladı.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın