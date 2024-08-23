Hayatı Boyunca Çalışsa da Hayalindeki Arabayı Alamayacağını Anlayan Genç İlginç Bir Yol Denemeye Başladı

Yaşadığımız dönem itibariyle, sadece çalışarak hedeflere ulaşabilmek pek mümkün değil. Dünyanın sadece zenginlerin dünyası olduğunu düşünen gençler ise bu durumla başa çıkabilmek için çeşitli yöntemler deniyor. Büyük çoğunluğu hayallerini küçültüyor ya da hayallerinden tamamen vazgeçiyor. Fakat Max böyle yapmadı.