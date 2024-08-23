Pokemon'un Jenerik Müziğini Seslendiren Harun Can Kayıt Esnasında Kapısına Nasıl Polis Dayandığını Anlattı

Pokemon bir dönemin efsane çizgi filmlerinin başında geliyordu. Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pokemon, ülkemizde bir çocuğun kendisinin Pokemon olduğunu söyleyerek camdan atladığı iddiasıyla yayından kaldırıldı. Pokemon'un jenerik müziğini seslendiren Harun Can, kayıt esnasında başına gelen ilginç olayı anlattı.