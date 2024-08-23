Pokemon'un Jenerik Müziğini Seslendiren Harun Can Kayıt Esnasında Kapısına Nasıl Polis Dayandığını Anlattı

Pokemon bir dönemin efsane çizgi filmlerinin başında geliyordu. Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pokemon, ülkemizde bir çocuğun kendisinin Pokemon olduğunu söyleyerek camdan atladığı iddiasıyla yayından kaldırıldı. Pokemon'un jenerik müziğini seslendiren Harun Can, kayıt esnasında başına gelen ilginç olayı anlattı.
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Hepimizin hafızalarına kazınan Pokemon'un jenerik müziğini, Türkiye'nin en başarılı seslendirme sanatçılarından Harun Can'dan dinledik bildiğiniz üzere.
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Harun Can, evinde tek başına yaptığı kayıt esnasında dakikalarca 'Pokemon' diye bağırınca kapısına polislerin dayandığı ilginç anısını anlattı.
Olayın detaylarını Harun Can'dan dinleyelim.
O efsane jeneriği de buraya bırakalım;
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Bizim bi altta oturan karı-koca iki neandertal vardı, en küçük bi seste fırçanın sapını tak tak tak diye tavana vuruyorlardı, tabi yine bu neandertaller süre... Devamını Gör