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"Herkesin Hayatına Kimse Karışamaz" Sözleriyle Fenomen Haline Gelen Vatandaş Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

"Herkesin Hayatına Kimse Karışamaz" Sözleriyle Fenomen Haline Gelen Vatandaş Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 17:51 Son Güncelleme: 20.08.2024 - 17:55

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Bundan yaklaşık 10-15 yıl önce, bir sokak röportajında söylediği 'Herkesin hayatına kimse karışamaz.' sözleriyle fenomen haline gelen vatandaşı mutlaka hatırlarsınız. Kendisinin bu cümlesi bir kalıp haline geldi ve bugün bile pek çok durumda kullanılıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-3H9P...
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Sosyal medyada çektiği yardım videoları ile tanınan Emirhan Özhan, kendisi ile karşılaştı.

Sosyal medyada çektiği yardım videoları ile tanınan Emirhan Özhan, kendisi ile karşılaştı.

Sokakta yaşamaya başladığını söyleyen adamın yaşadığı değişim izleyenleri üzdü.

Sokakta yaşamaya başladığını söyleyen adamın yaşadığı değişim izleyenleri üzdü.

İşte o video;

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