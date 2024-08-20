"Herkesin Hayatına Kimse Karışamaz" Sözleriyle Fenomen Haline Gelen Vatandaş Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Bundan yaklaşık 10-15 yıl önce, bir sokak röportajında söylediği 'Herkesin hayatına kimse karışamaz.' sözleriyle fenomen haline gelen vatandaşı mutlaka hatırlarsınız. Kendisinin bu cümlesi bir kalıp haline geldi ve bugün bile pek çok durumda kullanılıyor.