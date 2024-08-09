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"Hayvan Gibi Çalıştım" Sözleriyle Viral Olmuştu: 2016 YGS Birincisi Cemre Efe Karakaş Şimdi Ne Yapıyor?

"Hayvan Gibi Çalıştım" Sözleriyle Viral Olmuştu: 2016 YGS Birincisi Cemre Efe Karakaş Şimdi Ne Yapıyor?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 19:27

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2016 yılında girdiği üniversite sınavında birinci olan Cemre Efe Karakaş sınava nasıl hazırlandığı sorulduğunda 'Hayvan gibi çalıştım.' diyerek samimi bir cevap vermiş, o cevabıyla gündem olmuştu.

Kaynak: https://youtube.com/shorts/uTxFCgaTNZ...

Sizinle burada paylaşmıştık;

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Mert Yiğit Yıldız isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Cemre Efe Karakaş'ın bugün ne yaptığını merak etti ve araştırmaya girişti.

Mert Yiğit Yıldız isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Cemre Efe Karakaş'ın bugün ne yaptığını merak etti ve araştırmaya girişti.

Araştırmalarının sonucunda gencin, çalışmalarının üzerine koyarak devam ettiği ve dünyanın başarılı şirketlerinde kariyer yaptığı ortaya çıktı.

Araştırmalarının sonucunda gencin, çalışmalarının üzerine koyarak devam ettiği ve dünyanın başarılı şirketlerinde kariyer yaptığı ortaya çıktı.

İşte o video;

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