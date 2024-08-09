"Hayvan Gibi Çalıştım" Sözleriyle Viral Olmuştu: 2016 YGS Birincisi Cemre Efe Karakaş Şimdi Ne Yapıyor?

Kaynak: https://youtube.com/shorts/uTxFCgaTNZ...
2016 yılında girdiği üniversite sınavında birinci olan Cemre Efe Karakaş sınava nasıl hazırlandığı sorulduğunda 'Hayvan gibi çalıştım.' diyerek samimi bir cevap vermiş, o cevabıyla gündem olmuştu.
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Mert Yiğit Yıldız isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Cemre Efe Karakaş'ın bugün ne yaptığını merak etti ve araştırmaya girişti.
Araştırmalarının sonucunda gencin, çalışmalarının üzerine koyarak devam ettiği ve dünyanın başarılı şirketlerinde kariyer yaptığı ortaya çıktı.
İşte o video;
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