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Bir Genç Alışveriş Merkezinin Yemek Bölümünde Yarım Bırakılan Yemekleri Yiyip Puan Verdi

Bir Genç Alışveriş Merkezinin Yemek Bölümünde Yarım Bırakılan Yemekleri Yiyip Puan Verdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 16:16

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Günümüzde, dışarıda yemek yemek birçok kişi için artık bir neredeyse imkansız hale geldi. Eskiden sıradan bir etkinlik olan bu etkinlik, artık bir lüks olarak kabul ediliyor. Ekonomik koşulların zorlaşması ve yaşam maliyetinin artmasıyla birlikte, dışarıda yemek yemek, birçok kişi için artık bir seçenek olmaktan çıktı.

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Bir genç bir AVM'nin yemek bölümünde masalarda yarım bırakılan yiyecekleri yiyip puanladı.

Bir genç bir AVM'nin yemek bölümünde masalarda yarım bırakılan yiyecekleri yiyip puanladı.

Gencin eğlenerek çektiği bu video, pek çok kişiyi uzun uzun düşündürdü.

Gencin eğlenerek çektiği bu video, pek çok kişiyi uzun uzun düşündürdü.

İşte o video;

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