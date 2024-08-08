Bir Genç Alışveriş Merkezinin Yemek Bölümünde Yarım Bırakılan Yemekleri Yiyip Puan Verdi

Günümüzde, dışarıda yemek yemek birçok kişi için artık bir neredeyse imkansız hale geldi. Eskiden sıradan bir etkinlik olan bu etkinlik, artık bir lüks olarak kabul ediliyor. Ekonomik koşulların zorlaşması ve yaşam maliyetinin artmasıyla birlikte, dışarıda yemek yemek, birçok kişi için artık bir seçenek olmaktan çıktı.