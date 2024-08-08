Gelinin Kuzeninin Düğünde İhtiyaç Olan Her Yere Süper Kahraman Gibi Yetiştiği Anlar Beğeni Topladı

Düğünler, her ne kadar hayatın en önemli ve unutulmaz anlarından biri olsa da, bu sürecin getirdiği yoğun tempo ve detaylar, çoğu zaman yorucu olabiliyor. Bu süreçte gelin ve damada destek olan akraba ve arkadaşlar kurtarıcı olabiliyor.
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Bir düğünde kuzenine yardım eden bir kadının videosu sosyal medyada viral oldu.
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Gelinin ihtiyacı olan her yerde problemi hızla çözen kuzenin o anları beğeni topladı.
İşte o anlar;
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