Arkadaşının Düğünü 'Babam ve Oğlum' Filminin Çekildiği Yerde Olunca Filmin İkonik Sahnesini Canlandırdı

Çağan Irmak imzalı 'Babam ve Oğlum' filmini mutlaka izlemişsinizdir. Vizyonda olduğu dönemde sinemalarda mendil dağıtıldığı bile olmuş, kısa sürede bir efsane haline gelmişti. Filmi izlemediyseniz bile Çetin Tekindor'un o konik sahnesini mutlaka görmüşsünüzdür.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Babam ve Oğlum filmine hayran olan bir kadın, arkadaşının düğününün o ironik sahnenin çekildiği yerde olduğunu görünce dayanamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ezbere bildiği filmin o sahnesini canlandıran kadının videosu filmin hayranları tarafından beğeni topladı.
İşte o video;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın