Arkadaşının Düğünü 'Babam ve Oğlum' Filminin Çekildiği Yerde Olunca Filmin İkonik Sahnesini Canlandırdı

Çağan Irmak imzalı 'Babam ve Oğlum' filmini mutlaka izlemişsinizdir. Vizyonda olduğu dönemde sinemalarda mendil dağıtıldığı bile olmuş, kısa sürede bir efsane haline gelmişti. Filmi izlemediyseniz bile Çetin Tekindor'un o konik sahnesini mutlaka görmüşsünüzdür.