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Arkadaşının Düğünü 'Babam ve Oğlum' Filminin Çekildiği Yerde Olunca Filmin İkonik Sahnesini Canlandırdı

Arkadaşının Düğünü 'Babam ve Oğlum' Filminin Çekildiği Yerde Olunca Filmin İkonik Sahnesini Canlandırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 20:08

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Çağan Irmak imzalı 'Babam ve Oğlum' filmini mutlaka izlemişsinizdir. Vizyonda olduğu dönemde sinemalarda mendil dağıtıldığı bile olmuş, kısa sürede bir efsane haline gelmişti. Filmi izlemediyseniz bile Çetin Tekindor'un o konik sahnesini mutlaka görmüşsünüzdür.

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Babam ve Oğlum filmine hayran olan bir kadın, arkadaşının düğününün o ironik sahnenin çekildiği yerde olduğunu görünce dayanamadı.

Babam ve Oğlum filmine hayran olan bir kadın, arkadaşının düğününün o ironik sahnenin çekildiği yerde olduğunu görünce dayanamadı.

Ezbere bildiği filmin o sahnesini canlandıran kadının videosu filmin hayranları tarafından beğeni topladı.

Ezbere bildiği filmin o sahnesini canlandıran kadının videosu filmin hayranları tarafından beğeni topladı.

İşte o video;

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