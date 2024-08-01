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Bir Koreli Türk Olduğunu Öğrendiği Gence Kore Savaşı'nda Verdiğimiz Desteğe Teşekkür Etmek İçin İçecek Aldı

Bir Koreli Türk Olduğunu Öğrendiği Gence Kore Savaşı'nda Verdiğimiz Desteğe Teşekkür Etmek İçin İçecek Aldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 15:56

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Bildiğiniz üzere Güney Kore, savaşta onlara verdiğimiz destekten ötürü kardeş ülke olarak görüyor. O günkü vefa ve minnet duyguları, bugün hala ilk günkü gibi taze. Her fırsatta bize olan minnetlerini dile getiriyorlar.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7qgeU...
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Dünyayı gezdiği videolar paylaşan 'iboyolboyu' isimli sosyal medya kullanıcısı, Kore gezisi sırasında yaşadığı duygusal anları paylaştı.

Dünyayı gezdiği videolar paylaşan 'iboyolboyu' isimli sosyal medya kullanıcısı, Kore gezisi sırasında yaşadığı duygusal anları paylaştı.

Gencin Türk olduğunu öğrenen Koreli bir amca Kore'de meşhur olan içeceklerden ısmarladı.

Gencin Türk olduğunu öğrenen Koreli bir amca Kore'de meşhur olan içeceklerden ısmarladı.

O anlarda birbirlerini anlamasalar da genç sonradan öğrendiğine göre, Koreli amcanın 'Teşekkür etmene gerek yok olması gereken bu, asıl biz teşekkür etmeliyiz.' dediğini belirtti.

İşte o video;

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