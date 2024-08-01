Bir Koreli Türk Olduğunu Öğrendiği Gence Kore Savaşı'nda Verdiğimiz Desteğe Teşekkür Etmek İçin İçecek Aldı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7qgeU...
Bildiğiniz üzere Güney Kore, savaşta onlara verdiğimiz destekten ötürü kardeş ülke olarak görüyor. O günkü vefa ve minnet duyguları, bugün hala ilk günkü gibi taze. Her fırsatta bize olan minnetlerini dile getiriyorlar.
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Dünyayı gezdiği videolar paylaşan 'iboyolboyu' isimli sosyal medya kullanıcısı, Kore gezisi sırasında yaşadığı duygusal anları paylaştı.
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Gencin Türk olduğunu öğrenen Koreli bir amca Kore'de meşhur olan içeceklerden ısmarladı.
İşte o video;
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