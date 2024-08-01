Düğünde Çiftin Hazırladığı Dans Gösterisi Çocukların Gazabına Uğrayınca Gelin Sinirlenip Dansı Yarıda Kesti

Düğünler, gelin ve damadın hayatlarında bir dönüm noktasıdır ve bu özel gün genellikle büyük bir özen ve titizlikle planlanır. Ancak, bu büyülü günün hazırlıkları çoğu zaman oldukça yorucu olabilir. Gelin ve damadın, bu unutulmaz anları mükemmel bir şekilde yaşamak için gösterdikleri çaba ve emek, bazen tatsız aksiliklerle bölünebilir.
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Bir çift düğünlerinde güzel bir dans gösterisi sergilemek için aylarca hazırlandı.
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Dans sırasında bir akrabalarının üzerlerine saçtığı parayı almaya çalışan çocuklar dansı bölünce gelin biraz sinirlendi.
İşte o anlar;
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