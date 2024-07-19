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Damat Tarafı "Makas Kesmiyor" Adeti İçin Cebinde Makasla Gelince Baba O Makasla Damadın Kravatını Kesti

Damat Tarafı "Makas Kesmiyor" Adeti İçin Cebinde Makasla Gelince Baba O Makasla Damadın Kravatını Kesti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 21:00

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Kültürümüzde birbirinden farklı ve ilginç düğün gelenekleri mevcut. Her biri birbirinden şakalı olan bu adetler düğün sürecinde çiftleri bazen oldukça zorlayabiliyor.

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Damat tarafı, "Makası kesmiyor" adeti için hazırladıkları makası, yüzükleri takan kişiye verdi.

Damat tarafı, "Makası kesmiyor" adeti için hazırladıkları makası, yüzükleri takan kişiye verdi.

Makasla damadın kravatını keserek ters köşe yapan adamın o anları sosyal medyada viral oldu.

Makasla damadın kravatını keserek ters köşe yapan adamın o anları sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar;

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