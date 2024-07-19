Damat Tarafı "Makas Kesmiyor" Adeti İçin Cebinde Makasla Gelince Baba O Makasla Damadın Kravatını Kesti

Kültürümüzde birbirinden farklı ve ilginç düğün gelenekleri mevcut. Her biri birbirinden şakalı olan bu adetler düğün sürecinde çiftleri bazen oldukça zorlayabiliyor.
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Damat tarafı, "Makası kesmiyor" adeti için hazırladıkları makası, yüzükleri takan kişiye verdi.
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Makasla damadın kravatını keserek ters köşe yapan adamın o anları sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar;
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