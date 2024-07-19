"Habersiz Sünnet" Yöntemiyle Oyun Oynarken Operasyonu Gerçekleştirilen Çocuk Mutluluktan Ağladı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@pipidoktoru/v...
Sünnet pek çok çocuk için, oldukça travmatik bir deneyim haline gelebiliyor. Bu süreç, çocukların hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlu bir dönemden geçmelerine neden olabiliyor. Fakat gelişen tıp sayesinde sünnet artık çok basit bir işlem haline geldi.
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Bir çocuk 'habersiz sünnet' yöntemi ile, oyun oynadığı sırada dakikalar içinde sünnet edildi.
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Sünnet işleminin bittiğini öğrenen çocuğun mutluluktan ağladığı o anlar, travmatik bir sünnet deneyimi yaşayanları biraz üzdü.
İşte o video;
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