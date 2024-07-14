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Manifest Gibi Manifest: Anaokulunda Evli Bir Çifti Canlandıran İkili Yıllar Sonra Gerçekten Evlendi

Manifest Gibi Manifest: Anaokulunda Evli Bir Çifti Canlandıran İkili Yıllar Sonra Gerçekten Evlendi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 14:33

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Son dönemlerde 'manifestleme' kavramıyla sıklıkla karşılaşıyor olabilirsiniz. Manifestleme, düşüncelerimizi ve niyetlerimizi evrene ileterek, istediğimiz sonuçları çekme olarak tanımlanıyor. İnsanlar bunun için çeşitli ritüeller gerçekleştiriyor. Bunların başında da olması istenen şeyin olmuş gibi canlandırılması geliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C9QF8vFtH2k/
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Bir sosyal medya kullancısı, evlendiği kişiyle anaokulunda yaptığı evlilik canlandırmasını paylaştı.

Bir sosyal medya kullancısı, evlendiği kişiyle anaokulunda yaptığı evlilik canlandırmasını paylaştı.

Videoda yaşanan olaya "manifeston gücü" yorumları yapıldı.

Videoda yaşanan olaya "manifeston gücü" yorumları yapıldı.

İşte o video;

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Cilveli Ahmet Hoca

altını tutamadığın dönemde gerçek aşkını buldun aynen tmm