Manifest Gibi Manifest: Anaokulunda Evli Bir Çifti Canlandıran İkili Yıllar Sonra Gerçekten Evlendi

Son dönemlerde 'manifestleme' kavramıyla sıklıkla karşılaşıyor olabilirsiniz. Manifestleme, düşüncelerimizi ve niyetlerimizi evrene ileterek, istediğimiz sonuçları çekme olarak tanımlanıyor. İnsanlar bunun için çeşitli ritüeller gerçekleştiriyor. Bunların başında da olması istenen şeyin olmuş gibi canlandırılması geliyor.