Biz Gelin Makyajı Ülkesiyiz: Sosyal Medyada Yine Bir Gelinin Makyajdan Sonraki İnanılmaz Değişimi Viral Oldu

Makyajın aslında bir yetenek işi olduğunu söylemek yanıltıcı olmaz. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir eylem gibi görünse de, makyajın inceliklerini kavramak ve uygulamak, öğrenilmesi gereken bir dizi teknik ve beceri gerektirir. Makyajın doğru şekilde uygulanması, insanı bambaşka birine dönüştürebilir.
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Manisa'da bir geline yapılan düğün makyajının öncesi ve sonrası paylaşıldı.
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Görenler, makyajdan önceki ve sonraki kişinin aynı kişi olduğuna inanmakta zorlandı.
İşte o makyaj;
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