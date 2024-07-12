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Çocuklarına Bir Pipet Verip Yaratıcı Şekilde Kullanmalarını İsteyen Annenin Erkek Çocuğunun Beklenmedik Fikir

Çocuklarına Bir Pipet Verip Yaratıcı Şekilde Kullanmalarını İsteyen Annenin Erkek Çocuğunun Beklenmedik Fikir

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 17:45

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Erkek ve kız çocukları arasındaki ayrım, net bir biçimde görülüyor. Her iki cinsiyetin de kendine özgü özellikleri ve yetenekleri bulunuyor. Eğlenme anlayışları, zevkleri ve davranışları net bir şekilde ayrılıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9IYsR...
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Bir anne 3 çocuğuna birer plastik pipet verip, onu yaratıcı bir biçimde kullanmalarını istedi.

Bir anne 3 çocuğuna birer plastik pipet verip, onu yaratıcı bir biçimde kullanmalarını istedi.

Kız çocukları yaratıcılıklarını konuştururken erkek çocuğunun yaptığı hareket güldürdü.

Kız çocukları yaratıcılıklarını konuştururken erkek çocuğunun yaptığı hareket güldürdü.

İşte o video;

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