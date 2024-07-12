Çocuklarına Bir Pipet Verip Yaratıcı Şekilde Kullanmalarını İsteyen Annenin Erkek Çocuğunun Beklenmedik Fikir

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9IYsR...
Erkek ve kız çocukları arasındaki ayrım, net bir biçimde görülüyor. Her iki cinsiyetin de kendine özgü özellikleri ve yetenekleri bulunuyor. Eğlenme anlayışları, zevkleri ve davranışları net bir şekilde ayrılıyor.
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Bir anne 3 çocuğuna birer plastik pipet verip, onu yaratıcı bir biçimde kullanmalarını istedi.
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Kız çocukları yaratıcılıklarını konuştururken erkek çocuğunun yaptığı hareket güldürdü.
İşte o video;
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