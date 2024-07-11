Neredeyse Tüm Türkiye'yi Gezen Franziska Niehus Bir Kadın Gezgin Olarak Şehirlerimizi Puanladı

Sarı arabası ile tanınan Franziska Niehus'u tanıyanlarınız vardır. Kendisi neredeyse tüm Türkiye'yi gezmiş, Kahramanmaraş depreminde kilometrelerde yürüyerek ülkemiz için yardım toplamıştı. Geçtiğimiz yıllarda gerekli izinleri alamayan Franziska, ülkemize dönemeyeceğini üzülerek duyurmuştu.
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Franziska, tek başına seyahat eden bir kadın gezginin gözünden şehirlerimizi puanladı.
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"Türkiye yalnız kadın gezginler için harika bir yerdir, ancak nerede olursa olsun güvenliğimize dikkat etmeliyiz. Her zaman bir planınız olsun, sevdiklerinizle bağlantıda kalın ve gerekirse yardım istemekten çekinmeyin." diyen Franziska tüm kadınları, ülkemizi keşfetmeye davet etti.
İşte o video;
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