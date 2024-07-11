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Neredeyse Tüm Türkiye'yi Gezen Franziska Niehus Bir Kadın Gezgin Olarak Şehirlerimizi Puanladı

Neredeyse Tüm Türkiye'yi Gezen Franziska Niehus Bir Kadın Gezgin Olarak Şehirlerimizi Puanladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 15:08

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Sarı arabası ile tanınan Franziska Niehus'u tanıyanlarınız vardır. Kendisi neredeyse tüm Türkiye'yi gezmiş, Kahramanmaraş depreminde kilometrelerde yürüyerek ülkemiz için yardım toplamıştı. Geçtiğimiz yıllarda gerekli izinleri alamayan Franziska, ülkemize dönemeyeceğini üzülerek duyurmuştu.

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Franziska, tek başına seyahat eden bir kadın gezginin gözünden şehirlerimizi puanladı.

Franziska, tek başına seyahat eden bir kadın gezginin gözünden şehirlerimizi puanladı.

'Türkiye'yi  bir kadın gezgin olarak keşfetmek inanılmaz bir yolculuk oldu. Bu güzel ülkeyi boydan boya gezdim ve emin bir şekilde söyleyebilirim ki çoğu yerde kendimi çok güvende hissettim. Türk halkının sıcaklığı ve misafirperverliği bunaltıcı, seyahatlerimi daha da keyifli hale getirdi. Kapadokya'ya kısa bir yolculuk ya da İstanbul'da tam zamanlı yaşamak fark etmez, Türkiye'ye olan sevgimi büyüten o kadar çok olumlu deneyim yaşadım ki.

Oysa her şey mükemmel değildi. Bir zamanlar Konya'da gerçekten korkmuştum. Bir grup adam beni takip etti ve kötü niyetleri olmamasına rağmen davranışları beni son derece rahatsız etti. Türkiye genel olarak güvende iken içgüdülerine güvenmenin şart olduğunu hatırlattı. Hızlıca kalabalık bir yer buldum ve bir arkadaşımı aradım, bu da kendimi daha güvende hissetmeme yardımcı oldu.' diyen Franziska bunun maceralarına devam etmesine engel olmadığını, aksine kendisini daha dikkatli olması gerektiği konusunda eğittini söyledi.

"Türkiye yalnız kadın gezginler için harika bir yerdir, ancak nerede olursa olsun güvenliğimize dikkat etmeliyiz. Her zaman bir planınız olsun, sevdiklerinizle bağlantıda kalın ve gerekirse yardım istemekten çekinmeyin." diyen Franziska tüm kadınları, ülkemizi keşfetmeye davet etti.

"Türkiye yalnız kadın gezginler için harika bir yerdir, ancak nerede olursa olsun güvenliğimize dikkat etmeliyiz. Her zaman bir planınız olsun, sevdiklerinizle bağlantıda kalın ve gerekirse yardım istemekten çekinmeyin." diyen Franziska tüm kadınları, ülkemizi keşfetmeye davet etti.

İşte o video;

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