Neredeyse Tüm Türkiye'yi Gezen Franziska Niehus Bir Kadın Gezgin Olarak Şehirlerimizi Puanladı

'Türkiye'yi bir kadın gezgin olarak keşfetmek inanılmaz bir yolculuk oldu. Bu güzel ülkeyi boydan boya gezdim ve emin bir şekilde söyleyebilirim ki çoğu yerde kendimi çok güvende hissettim. Türk halkının sıcaklığı ve misafirperverliği bunaltıcı, seyahatlerimi daha da keyifli hale getirdi. Kapadokya'ya kısa bir yolculuk ya da İstanbul'da tam zamanlı yaşamak fark etmez, Türkiye'ye olan sevgimi büyüten o kadar çok olumlu deneyim yaşadım ki.

Oysa her şey mükemmel değildi. Bir zamanlar Konya'da gerçekten korkmuştum. Bir grup adam beni takip etti ve kötü niyetleri olmamasına rağmen davranışları beni son derece rahatsız etti. Türkiye genel olarak güvende iken içgüdülerine güvenmenin şart olduğunu hatırlattı. Hızlıca kalabalık bir yer buldum ve bir arkadaşımı aradım, bu da kendimi daha güvende hissetmeme yardımcı oldu.' diyen Franziska bunun maceralarına devam etmesine engel olmadığını, aksine kendisini daha dikkatli olması gerektiği konusunda eğittini söyledi.