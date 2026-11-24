Adile Teyze Filminin Yönetmeni Alev Nurşat Akakar 77 Yaşında Hayatını Kaybetti
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Alev Nurşat Akakar'ın 22 Kasım 2026'da hayatını kaybettiği öğrenildi.
Akakar, sinemaya set işçisi olarak başlayıp yönetmenliğe uzandı.
Akakar, 1982 yapımı Adile Teyze filmiyle tanındı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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