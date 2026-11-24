Taylandlı Ekkachai ve Laksana Tiranarat çifti, 12 Şubat 2013'te Pattaya'da başladıkları öpüşmeyi Sevgililer Günü'nde 58 saat 35 dakikayla bitirdi. Ödül olarak 100 bin baht ve iki pırlanta yüzük aldılar. Guinness daha sonra bu kategoriyi kapattı, çünkü mola verilmeyen yarışma uykusuzluk yüzünden fazla tehlikeli hâle gelmişti. Yani bu rekor kırılamaz ama artık resmî bir unvan da değil.