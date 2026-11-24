Gözünden Süt Fışkırtan Türk, 637 Bin Arıdan Manto: 10 Tuhaf Guinness Rekoru Bugün Ne Durumda?
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İstanbul'da bir otelde gözünden 279,5 santimetre öteye süt fışkırtan İlker Yılmaz'ın rekoru 22 yıldır yerinde duruyor ama bu listedeki her rekor o kadar şanslı değil.
1. Gözden Süt Fışkırtma Rekoru 22 Yıldır Bir Türk'te
2. Dünyanın En Esnek Derisi: 15,8 Santimetre
3. Dünyanın En Büyük Pizzası Artık İtalya'da Değil
4. 58 Saat 35 Dakikalık Öpücük Ve Guinness'in Kapattığı Kategori
5. 412 Kişi Aynı Anda Bulaşık Yıkadı
6. 637 Bin Arıdan Ağır Bir Manto
7. Teleferik Halatında Yürüyen İp Cambazı
8. Tek Sörf Tahtasında 66 Kişi
9. En Gürültülü Kadın Geğirmesi El Değiştirdi
10. Tek Bir Kirpik, 20,5 Santimetre
Sizce İlker Yılmaz'ın 2004'ten beri kırılamayan süt rekoru bir 22 yıl daha dayanır mı?
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