Aslı Şafak'la İşin Aslı'na konuk olan ünlü televizyoncu, kızının sosyal medyayla neredeyse hiç bağı olmadığını söyledi. Bayülgen'in anlattığına göre İstanbul'un ne Instagram ne TikTok ne de Twitter hesabı var. Üstelik bu kararı kimsenin dayatmasıyla değil, tamamen kendi isteğiyle vermiş.

Ünlü isim kızını şu sözlerle anlattı: 'Hiç telefonla alakası yok, nasıl yaptı bilmiyorum. Tamamen kendi bilinciyle Instagram'ı yok, TikTok'u yok, Twitter'ı yok'.

'Konuşmayı, ses duymayı tercih ediyor. Bana hiçbir şey için yazmaz, açar telefonu söyler' diyen Bayülgen, kızının bu tercihinin yalnızlıkla ilgisi olmadığının da altını çizdi: 'Çok sosyal, arkadaşları var ama ondaki bilinç bende yoktu.'