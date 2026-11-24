Okan Bayülgen, 17 Yaşındaki Kızı İstanbul'un Neden Instagram ve TikTok Kullanmadığını Anlattı
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Okan Bayülgen, Aslı Şafak'la İşin Aslı'nda 17 yaşındaki kızı İstanbul hakkında konuştu. Ünlü isim, kızının tamamen kendi kararıyla Instagram, TikTok ve Twitter kullanmadığını anlattı. İstanbul'un mesaj yazmak yerine telefonu açıp konuşmayı seçtiğini söyleyen Bayülgen, 'Ondaki bilinç bende yoktu' dedi.
Kaynak: Aslı Şafak'la İşin Aslı
Okan Bayülgen, 17 yaşındaki kızı İstanbul'un Instagram, TikTok ve Twitter hesabı olmadığını anlattı.
Bayülgen, kızının sosyal medya konusunda kendisinden daha bilinçli olduğunu açık yüreklilikle kabul etti.
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