Okan Bayülgen'in Kızı İstanbul Bayülgen'e Uluslararası Sanat Ödülü!
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Bu kez gündemde Okan Bayülgen’in kızı İstanbul var! Yıllardır televizyon programları, oyunculuğu ve fotoğraf çalışmalarıyla tanıdığımız Bayülgen’in kızı, sanat alanındaki başarısıyla dikkat çekti. Şirin Ediger ile evliliğinden dünyaya gelen İstanbul, gözlerden uzak büyüdü. Şimdi 17 yaşında olan İstanbul Bayülgen, uluslararası bir öğrenci sanat yarışmasında ödüle layık görüldü. Gelin, detaylara birlikte bakalım!
Kaynak: Oda TV
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Okan Bayülgen, televizyonun kendine has tarzıyla hafızalarımıza kazınan isimlerinden biri.
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Bayülgen’in Şirin Ediger ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İstanbul, artık 17 yaşında.
İstanbul Bayülgen, uluslararası bir sanat yarışmasında Özel Takdir Ödülü aldı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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