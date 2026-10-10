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Okan Bayülgen'in Kızı İstanbul Bayülgen'e Uluslararası Sanat Ödülü!

Okan Bayülgen'in Kızı İstanbul Bayülgen'e Uluslararası Sanat Ödülü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 13:31
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Bu kez gündemde Okan Bayülgen’in kızı İstanbul var! Yıllardır televizyon programları, oyunculuğu ve fotoğraf çalışmalarıyla tanıdığımız Bayülgen’in kızı, sanat alanındaki başarısıyla dikkat çekti. Şirin Ediger ile evliliğinden dünyaya gelen İstanbul, gözlerden uzak büyüdü. Şimdi 17 yaşında olan İstanbul Bayülgen, uluslararası bir öğrenci sanat yarışmasında ödüle layık görüldü. Gelin, detaylara birlikte bakalım!

Kaynak: Oda TV

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Okan Bayülgen, televizyonun kendine has tarzıyla hafızalarımıza kazınan isimlerinden biri.

Okan Bayülgen, televizyonun kendine has tarzıyla hafızalarımıza kazınan isimlerinden biri.

Gece Kuşu, Zaga, Makina ve Disko Kralı… Bu programların adını duymak bile birçoğumuzu televizyon karşısında geçirdiğimiz gecelere götürüyor. Konuklarıyla sohbetleri, sivri dili ve alışılmışın dışındaki yayınlarıyla kendi izleyici kitlesini oluşturan Bayülgen, kariyerini yalnızca sunuculukla sınırlamadı. Tiyatro, sinema, seslendirme ve fotoğrafçılık alanlarında da çalışmalar yaptı. Kısacası onu yıllardır sanatın farklı dallarında üretirken görüyoruz.

Bayülgen’in Şirin Ediger ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İstanbul, artık 17 yaşında.

Bayülgen’in Şirin Ediger ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İstanbul, artık 17 yaşında.

Okan Bayülgen, reklamcı Şirin Ediger ile 2008’in son gününde Roma’da nikâh masasına oturmuştu. Çift, Eylül 2009’da kızları İstanbul’u kucaklarına aldı; 2014 yılında ise yollarını ayırdı. Anne ve babasının tanınırlığına rağmen kameralardan uzak büyüyen İstanbul’u, zaman zaman birlikte oldukları fotoğraflarda gördük. Küçüklüğünü hatırladığımız İstanbul, şimdi kendi ilgi alanları ve çalışmalarıyla karşımıza çıkıyor. Sözcü

İstanbul Bayülgen, uluslararası bir sanat yarışmasında Özel Takdir Ödülü aldı!

İstanbul Bayülgen, uluslararası bir sanat yarışmasında Özel Takdir Ödülü aldı!

Odatv’nin haberine göre, İstanbul Bayülgen’in başarısı, öğrencisi olduğu Iris Portfolio Studio’nun paylaştığı tebrik görseliyle duyuruldu. Paylaşımda, İstanbul’un 2026 International Student Artist Awards kapsamında “Honorable Recognition Award”, yani Özel Takdir Ödülü’ne layık görüldüğü belirtildi. Tebrik görselinde genç öğrencinin portresinin yanında karakalem çalışması da yer aldı. 

Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmaya 70’i aşkın ülkeden, 6–12. sınıf düzeyindeki öğrenciler katıldı. Geleneksel çizim ve resim çalışmalarına odaklanan organizasyonda eserler; teknik beceri, yaratıcılık ve özgünlük açısından değerlendirildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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