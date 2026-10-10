Okan Bayülgen'in Kızı İstanbul Bayülgen'e Uluslararası Sanat Ödülü!

Gece Kuşu, Zaga, Makina ve Disko Kralı… Bu programların adını duymak bile birçoğumuzu televizyon karşısında geçirdiğimiz gecelere götürüyor. Konuklarıyla sohbetleri, sivri dili ve alışılmışın dışındaki yayınlarıyla kendi izleyici kitlesini oluşturan Bayülgen, kariyerini yalnızca sunuculukla sınırlamadı. Tiyatro, sinema, seslendirme ve fotoğrafçılık alanlarında da çalışmalar yaptı. Kısacası onu yıllardır sanatın farklı dallarında üretirken görüyoruz.