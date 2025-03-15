onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Okan Bayülgen'e Konuk Olan Sude Belkıs, Hasçelikler and the City'nin Nasıl Başladığını Anlattı

Okan Bayülgen'e Konuk Olan Sude Belkıs, Hasçelikler and the City'nin Nasıl Başladığını Anlattı

Okan Bayülgen
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.03.2025 - 00:03

Dijital içerik üreticisi Sude Belkıs'ın kısa sürede fırtınalar estiren YouTube dizisi Hasçelikler and the City'i ne kadar övsek az! Sude'nin arkadaşları Elifnaz ve Nergis'le rol aldığı bu doğaçlama dizi hepimizin konfor alanı haline geldi. Okan Bayülgen'in programına konuk olan Sude Belkıs ve arkadaşları, Hasçelikler dizisinin nasıl başladığını ve nasıl büyük bir fenomene dönüştüğünü anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Twitch ve YouTube için içerik üreten Sude Belkıs, pandemiden beri hayatımızın tam ortasında.

Twitch ve YouTube için içerik üreten Sude Belkıs, pandemiden beri hayatımızın tam ortasında.

Pandemi döneminde Twitch yayınlarıyla karşımıza çıkan Sude Belkıs, YouTube kanalında da aktif olsa da Eylül ayında başlattığı bir video serisi onu bambaşka bir seviyeye götürdü. 

Arkadaşları Elifnaz, Oğulay ve Nergis'le beraber farklı personalara bürünerek bir vlog çeken Sude Belkıs, çok tutan bu videonun devamını getirerek Hasçelikler and the City'i oluşturdu. Dizi düşük bütçeli ve doğaçlama ilerlemesine rağmen milyonluk bütçeyle çekilen projelere taş çıkartan cinsten.

Okan Bayülgen'in Muhabbet Kralı programına konuk olan Sude Belkıs ve arkadaşları, Hasçelikler and the City hakkında konuştu.

Okan Bayülgen'in Muhabbet Kralı programına konuk olan Sude Belkıs ve arkadaşları, Hasçelikler and the City hakkında konuştu.

Sude Belkıs, Hasçelikler and the City'nin yukarıda bahsettiğimiz gibi bir düğün vlogu olarak başladığını fakat seyircinin düğünden ziyade karakterlerle ilgilendiğini belirtti.

'Kendimize bir isim koyup, 'Sen benim ablam ol, sen kuzenim ol' gibi kendimize karakter seçtik. O gün öyle davranıp onu kayda aldık. Sonra yaptığımız eylemden çok bizim karakterlerimiz merak edildi. Bu ailedeki dönen kavganın nedenini izlemek istediler.'

"Bir süre sonra seyirci 'Bu karakter ne yaşayacak?' diye merak etti."

"Bir süre sonra seyirci 'Bu karakter ne yaşayacak?' diye merak etti."

'Doğaçlama bu arada her şey aslında. Sadece bir akış çıkarıyoruz. Bu bölümde sen şunu yaşayacaksın, senin motivasyonun bu, sen şuna sinirsin. Orada diyaloglar tamamen doğaçlama. Ama akış belli artık, ilk 2-3 bölümde akış belli değildi.'

Sude Belkıs'ın o anlarını da paylaşalım:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın