Okan Bayülgen'e Konuk Olan Sude Belkıs, Hasçelikler and the City'nin Nasıl Başladığını Anlattı
Okan Bayülgen'e Konuk Olan Sude Belkıs, Hasçelikler and the City'nin Nasıl Başladığını Anlattı
Dijital içerik üreticisi Sude Belkıs'ın kısa sürede fırtınalar estiren YouTube dizisi Hasçelikler and the City'i ne kadar övsek az! Sude'nin arkadaşları Elifnaz ve Nergis'le rol aldığı bu doğaçlama dizi hepimizin konfor alanı haline geldi. Okan Bayülgen'in programına konuk olan Sude Belkıs ve arkadaşları, Hasçelikler dizisinin nasıl başladığını ve nasıl büyük bir fenomene dönüştüğünü anlattı.
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Twitch ve YouTube için içerik üreten Sude Belkıs, pandemiden beri hayatımızın tam ortasında.
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Okan Bayülgen'in Muhabbet Kralı programına konuk olan Sude Belkıs ve arkadaşları, Hasçelikler and the City hakkında konuştu.
"Bir süre sonra seyirci 'Bu karakter ne yaşayacak?' diye merak etti."
Sude Belkıs'ın o anlarını da paylaşalım:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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