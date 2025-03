Okan Bayülgen'e Konuk Olan Sude Belkıs, Hasçelikler and the City'nin Nasıl Başladığını Anlattı

Dijital içerik üreticisi Sude Belkıs'ın kısa sürede fırtınalar estiren YouTube dizisi Hasçelikler and the City'i ne kadar övsek az! Sude'nin arkadaşları Elifnaz ve Nergis'le rol aldığı bu doğaçlama dizi hepimizin konfor alanı haline geldi. Okan Bayülgen'in programına konuk olan Sude Belkıs ve arkadaşları, Hasçelikler dizisinin nasıl başladığını ve nasıl büyük bir fenomene dönüştüğünü anlattı.