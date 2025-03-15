Okan Bayülgen'e Konuk Olan Sude Belkıs, Hasçelikler and the City'nin Nasıl Başladığını Anlattı

Pandemi döneminde Twitch yayınlarıyla karşımıza çıkan Sude Belkıs, YouTube kanalında da aktif olsa da Eylül ayında başlattığı bir video serisi onu bambaşka bir seviyeye götürdü.

Arkadaşları Elifnaz, Oğulay ve Nergis'le beraber farklı personalara bürünerek bir vlog çeken Sude Belkıs, çok tutan bu videonun devamını getirerek Hasçelikler and the City'i oluşturdu. Dizi düşük bütçeli ve doğaçlama ilerlemesine rağmen milyonluk bütçeyle çekilen projelere taş çıkartan cinsten.