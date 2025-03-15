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Reyting Kurbanı Oldu! ATV'nin Sevilen Dizisi İçin Final Kararı

Reyting Kurbanı Oldu! ATV'nin Sevilen Dizisi İçin Final Kararı

Atv
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.03.2025 - 18:10

Yayın döneminin sona ereceği Haziran ayına aylar kaldı. Kanallar, hangi dizilerin final yapıp hangilerinin yeni sezonda devam edeceğine yavaş yavaş karar vermeye başladı. Sezon sonuna doğru ilk final kararlarından biri de atv'den geldi. atv, sevilen dizisi için final kararı aldığını duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Televizyon dünyası için yayın döneminin bitmesine çok az bir zaman kaldı.

Televizyon dünyası için yayın döneminin bitmesine çok az bir zaman kaldı.

Eylül ayında başlayan yayın dönemi Haziran'da 3 aylık araya giriyor. Haziran ayına kadar televizyon kanalları yayında olan diziler için karar alma sürecindeler. Reytingleri iyi giden diziler yeni sezon onayı alırken kötü gidişattaki diziler için yolu sonu görünecek. Kanallar bu konuda çalışmalara başlarken ilk final kararlarından biri atv'den geldi. atv, geçtiğimiz haftalarda yayınlanmaya başlayan sevilen dizisi için final kararı aldı.

Ocak ayında yayınlanmaya başlayan Zembilli dizisi, sezon sonunu göremeyecek işlerden.

Ocak ayında yayınlanmaya başlayan Zembilli dizisi, sezon sonunu göremeyecek işlerden.

Birsen Altuntaş, cuma akşamı yayınlanan Zembilli'nin final yapacağını açıkladı. Sevilen dizi, televizyon için en zorlu günlerden biri olan cuma akşamları reyting mücadelesine fazla dayanamadı. Altuntaş, Zembilli dizisinin reytinglerin beklentilerin altında kalması nedeniyle 13. bölümde final yapacağını duyurdu.

Sevilen dizinin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk gibi oyuncular yer alıyordu.

Peki, siz bu final kararını nasıl karşıladınız? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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