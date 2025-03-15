Reyting Kurbanı Oldu! ATV'nin Sevilen Dizisi İçin Final Kararı
Reyting Kurbanı Oldu! ATV'nin Sevilen Dizisi İçin Final Kararı
Yayın döneminin sona ereceği Haziran ayına aylar kaldı. Kanallar, hangi dizilerin final yapıp hangilerinin yeni sezonda devam edeceğine yavaş yavaş karar vermeye başladı. Sezon sonuna doğru ilk final kararlarından biri de atv'den geldi. atv, sevilen dizisi için final kararı aldığını duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Televizyon dünyası için yayın döneminin bitmesine çok az bir zaman kaldı.
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Ocak ayında yayınlanmaya başlayan Zembilli dizisi, sezon sonunu göremeyecek işlerden.
Peki, siz bu final kararını nasıl karşıladınız? Yorumlarda buluşalım...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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