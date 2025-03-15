Hülya Avşar'ın Kızı Zehra'ya Hamileyken Programda "Doğuruyorum" Şakası Yaptığı Anlar

Magazinin gözde isimlerinden, yıllar geçse de asla yaşlanmayan sanatçımız Hülya Avşar'ın bir dönem talk show programı sunduğunu biliyor muydunuz?

Ramazan Bayramı'na özel olarak hazırlanan bir talk show programı olan Hülya Avşar Show ilk kez 1996 yılında yayınlanmıştı. Hülya Avşar'ın sunuculuğunu yaptığı programa ilk bölümde Huysuz Virjin konuk olarak katılmıştı ve program izleyicilerden büyük ilgi görmüştü.

Yıllar geçti ancak 90'lı yılların televizyon efsaneleri unutulmuyor. O programın bir kısmında Avşar, kızı Zehra'ya hamileydi. Karnını burnunda yayın yaptığı bir bölümde ise herkesi 'Doğuruyorum' diye şakalamıştı. Hadi o anları yeniden hatırlayıp biraz nostalji yapalım!