onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Hülya Avşar'ın Kızı Zehra'ya Hamileyken Programda "Doğuruyorum" Şakası Yaptığı Anlar

Hülya Avşar'ın Kızı Zehra'ya Hamileyken Programda "Doğuruyorum" Şakası Yaptığı Anlar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
15.03.2025 - 15:59

Magazinin gözde isimlerinden, yıllar geçse de asla yaşlanmayan sanatçımız Hülya Avşar'ın bir dönem talk show programı sunduğunu biliyor muydunuz? 

Ramazan Bayramı'na özel olarak hazırlanan bir talk show programı olan Hülya Avşar Show ilk kez 1996 yılında yayınlanmıştı. Hülya Avşar'ın sunuculuğunu yaptığı programa ilk bölümde Huysuz Virjin konuk olarak katılmıştı ve program izleyicilerden büyük ilgi görmüştü. 

Yıllar geçti ancak 90'lı yılların televizyon efsaneleri unutulmuyor. O programın bir kısmında Avşar, kızı Zehra'ya hamileydi. Karnını burnunda yayın yaptığı bir bölümde ise herkesi 'Doğuruyorum' diye şakalamıştı. Hadi o anları yeniden hatırlayıp biraz nostalji yapalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güzeller güzeli şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın ilk sunuculuk deneyimi Hülya Avşar Show'du.

Güzeller güzeli şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın ilk sunuculuk deneyimi Hülya Avşar Show'du.

İlk kez 18 Şubat 1996'da Ramazan Bayramı'nda yayınlanmaya başlayan Hülya Avşar Show, izleyiciden büyük ilgi görmüştü. Her bölümü ayrı komik olan program Show TV'de yayınlanıyordu. Haziran 2002'ye kadar bu kanalda devam ettikten sonra sırasıyla Eylül 2002-Haziran 2004 arasında Kanal D'de, 2006'da TGRT'de, 2011'de TNT'de ve 2014'te TV8'de izleyicilerle buluştu. 

Hülya Avşar'ın günümüzde devam ettirdiği bu konsept şimdi YouTube'dan sevenlerine ulaşıyor. 

O dönem programın yönetmenliğini uzun yıllar boyunca Birkan Uz ve Uğur Aksay üstlendi. Hülya Avşar Show, aynı zamanda Türkiye'de ilk defa Uğur Aksay tarafından uygulanan 16/9 mm sinematografik formatta, dijital reji ile çekilen show programı olarak da isminden söz ettirdi.

Programın jenerik müziği ise İlhan Şeşen'in şarkısıydı: Delilerin Delisi. 

Sözün özü eğlenceli zamanlardı...

Programda 90'lı yıllarda yayınlanarak hafızalarımıza kazınan bir televizyon efsanesi yaşanmıştı. Avşar, "Doğuruyorum" diyerek herkesi şakalamıştı.

Programda 90'lı yıllarda yayınlanarak hafızalarımıza kazınan bir televizyon efsanesi yaşanmıştı. Avşar, "Doğuruyorum" diyerek herkesi şakalamıştı.

Programın tahminen 2. senesinde, yani 1997 yılında Avşar, hamileydi. O dönem Kaya Çilingiroğlu ile evli olan Avşar, bir kız bebek bekliyordu. Şimdilerde kocaman bir genç kız olan Zehra'nın doğumuna az bir zaman kalmıştı. Avşar, talk show programının hakkını vererek sevenlerine ve stüdyodakilere unutulmaz anlar yaşattı. 

Programda anons yaptığı sırada karnını tutan Avşar'ın sancılandığı düşünüldü. Ardından Avşar elindeki kağıtları yere atıp koşarak bir sandalyeye oturdu. Bir şeylerin ters gittiğini anlayan yapım ekibi Avşar'ın hemen başına toplandı. Sağlık ekipleri seferber oldu. Avşar 'Sancım var.' diyerek durumu açıkladı. 

Herkes doğumun başladığını zannederken bir anda 'Şaka yaptım.' diyerek yerinden kalkan Avşar, ecel terleri döktürdü.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın