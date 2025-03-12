Şimdiye Kadar İzlediğiniz Tüm Reality Şovları Cebinden Çıkaracak Sıcağı Sıcağına'da İşlenen En Sayko Olaylar

Müge Anlı'da izlediğimiz korkunç cinayetleri, Survivor ve Biri Bizi Gözetliyor evindeki gibi entrika dolu sansasyonel ilişkileri... Aklınıza gelebilecek izlemiş olduğunuz tüm reality şov programlarını unutun. Çünkü sizi 'babalarıyla' tanıştıracağız!

Aslında bu programı birçoğumuz biliyoruz. Hatta izlemiş olanlar bile vardır. Yaşı küçük olanlar da Sıcağı Sıcağına adını mutlaka oradan buradan duymuştur. 90'lı yıllara damgasını vuran bu program bir neslin travması olan bu program uzun süre akıllardan çıkmadı. Sektöre adeta bomba gibi düşen Sıcağı Sıcağına programı aslında kurgusal bölümlerden oluşuyor. Yani, en azından yapımda gerçek kişiler değil de oyuncular yer alıyor. Ancak programda işlenen konuların yaşanmış trajik olaylardan uyarlandığı belirtiliyor.

Sıcağı Sıcağına, aslında tarzıyla şimdilerde epey popüler olan kriminal türdeki reality şov televizyon programlarına benziyor. Tam da bu yüzden izlemesi oldukça tüyler ürpertici ve gözü takılan olursa da adeta anlatılan olay sizi içine alıyor.

İzleyicinin merak duygusunu tetikleyen programda gerçek yaşamdan alıntılanmış, ve tabii ki üzerine eklenerek hikayeleştirilmiş (en azından biz abartıldığına inanmak istiyoruz) bölümler yer alıyor. Her bir bölümde başka bir ilişki ağı, başka bir cinayet ya da kayıp vakası işleniyor.

Ama dediğimiz gibi öyle herkesin izleyebileceği türden bölümler değil. Gelin, programda neler yaşanmış ve en çarpıcı olaylar hangileriymiş ürpertici bir nostalji yolculuğuna çıkalım...