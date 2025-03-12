Şimdiye Kadar İzlediğiniz Tüm Reality Şovları Cebinden Çıkaracak Sıcağı Sıcağına'da İşlenen En Sayko Olaylar
Müge Anlı'da izlediğimiz korkunç cinayetleri, Survivor ve Biri Bizi Gözetliyor evindeki gibi entrika dolu sansasyonel ilişkileri... Aklınıza gelebilecek izlemiş olduğunuz tüm reality şov programlarını unutun. Çünkü sizi 'babalarıyla' tanıştıracağız!
Aslında bu programı birçoğumuz biliyoruz. Hatta izlemiş olanlar bile vardır. Yaşı küçük olanlar da Sıcağı Sıcağına adını mutlaka oradan buradan duymuştur. 90'lı yıllara damgasını vuran bu program bir neslin travması olan bu program uzun süre akıllardan çıkmadı. Sektöre adeta bomba gibi düşen Sıcağı Sıcağına programı aslında kurgusal bölümlerden oluşuyor. Yani, en azından yapımda gerçek kişiler değil de oyuncular yer alıyor. Ancak programda işlenen konuların yaşanmış trajik olaylardan uyarlandığı belirtiliyor.
Sıcağı Sıcağına, aslında tarzıyla şimdilerde epey popüler olan kriminal türdeki reality şov televizyon programlarına benziyor. Tam da bu yüzden izlemesi oldukça tüyler ürpertici ve gözü takılan olursa da adeta anlatılan olay sizi içine alıyor.
İzleyicinin merak duygusunu tetikleyen programda gerçek yaşamdan alıntılanmış, ve tabii ki üzerine eklenerek hikayeleştirilmiş (en azından biz abartıldığına inanmak istiyoruz) bölümler yer alıyor. Her bir bölümde başka bir ilişki ağı, başka bir cinayet ya da kayıp vakası işleniyor.
Ama dediğimiz gibi öyle herkesin izleyebileceği türden bölümler değil. Gelin, programda neler yaşanmış ve en çarpıcı olaylar hangileriymiş ürpertici bir nostalji yolculuğuna çıkalım...
Sıcağı Sıcağına programı ülkemizin ilk reality şovuydu.
Sıcağı Sıcağına programını ilk bölümlerinde ünlü oyuncu Haluk Bilginer sunmuştu.
Sıcağı Sıcağına yıllar sonra tekrar yayınlanmak istendi. Ama bu kez yasaklandı.
Program, olayları sansürsüz ve gerçekçi bir şekilde ekrana yansıtarak izleyiciler üzerinde derin etkiler bırakmayı başardı.
Sıcağı Sıcağına programı, RTÜK'ün henüz kurulmadığı bir dönemde yayınlanıyordu, bu da programın içeriğinin çok daha sansürsüz ve şok edici olmasına neden oluyordu.
Anlatılan olaylar da öyle böyle değildi!
Sıcağı Sıcağına'da gündeme gelen en tuhaf olaylardan bir tanesi meyhanede 2 arkadaşını öldüren adamın hikayesi.
Gerçek olduğuna inanamayacağınız bir diğer olay: Biz masumane anlattık ama tanıklar yayında küfür kıyamet ve ekrana cinayetin nasıl işlendiği, olay yeri vs açıkça gösteriliyor. Kesik baş cinayeti...
Annesi öldürülen çocuklarla cesedin yanında röportaj yayınlanmıştı.
Ölüyü gösterip, "Bu kişiyi tanıyorsanız bizi arayın" anonsu geçilmişti.
İlişki sırasında kocasını öldüren kadın...
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