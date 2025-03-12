Aile Dizimi, Astral Seyahat ve Metafizik Gibi Spiritüel Temaları İşleyen Türk Dizileri

Son zamanlarda gündeme gelen aile dizimi, astral seyahat, boyut atlama, meditasyon ve fal gibi spiritüel konuları işleyen hikayeleri merak edenler için bazı diziler derledik. Ece Gürel'in kaybıyla birlikte Müge Anlı'nın da yayınında bahsettiği ve 'modern üfürükçüler' dediği, toplumda 'olumlu düşünce yayma ve kişisel gelişim' adı altında para karşılığı satılan hizmetler gündeme geldi. Bununla birlikte metafiziksel konuların anlatıldığı diziler merak uyandırdı.

Unutmayalım ki sanat toplumun bir yansımasıdır. Bu dizilerde hayatımızda olanları görebiliriz. Toplumdan etkilenerek ele alınan bu hikayeler birçoğumuzun merakını cezbetmişken sizlerle Atiye ve Zeytin Ağacı gibi dizileri paylaşmak istedik.