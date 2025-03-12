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Aile Dizimi, Astral Seyahat ve Metafizik Gibi Spiritüel Temaları İşleyen Türk Dizileri

Aile Dizimi, Astral Seyahat ve Metafizik Gibi Spiritüel Temaları İşleyen Türk Dizileri

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
12.03.2025 - 08:01

Son zamanlarda gündeme gelen aile dizimi, astral seyahat, boyut atlama, meditasyon ve fal gibi spiritüel konuları işleyen hikayeleri merak edenler için bazı diziler derledik. Ece Gürel'in kaybıyla birlikte Müge Anlı'nın da yayınında bahsettiği ve 'modern üfürükçüler' dediği, toplumda 'olumlu düşünce yayma ve kişisel gelişim' adı altında para karşılığı satılan hizmetler gündeme geldi. Bununla birlikte metafiziksel konuların anlatıldığı diziler merak uyandırdı.

Unutmayalım ki sanat toplumun bir yansımasıdır. Bu dizilerde hayatımızda olanları görebiliriz. Toplumdan etkilenerek ele alınan bu hikayeler birçoğumuzun merakını cezbetmişken sizlerle Atiye ve Zeytin Ağacı gibi dizileri paylaşmak istedik.

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1. Zeytin Ağacı (2022)

1. Zeytin Ağacı (2022)

Özet: Netflix’in ses getiren yapımı, ataların travmalarını şifalandırma ve ruhsal farkındalık üzerine kurulu. Reenkarnasyon, enerji çalışmaları ve geçmiş yaşam terapisi gibi konulara odaklanıyor.

Oyuncular: Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz

2. Atiye (2019)

2. Atiye (2019)

Özet: Beren Saat’in başrolünde olduğu dizi, Göbeklitepe’de başlayan bir keşif yolculuğunu anlatıyor. Spiritüel semboller, kadim sırlar ve içsel uyanış dizinin merkezinde.

Oyuncular: Beren Saat, Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun

3. Yaratılan (2023)

3. Yaratılan (2023)

Özet: Maceraperest ve zeki bir tıp talebesi olan Ziya, çaresiz hastalıklara çözüm bulabilmek için iyi bir hekim olmayı arzulamaktadır. Dahilik ve delilik arasında bir çizgide yürüyen İhsan adında bir hekimle tanışan Ziya, onu kendisini anlayabilen tek kişi olarak görür. Birlikte gizli ve yasaklı bir deney yaparak kadim bir yazıyı çözmeye çalışırlar. Ancak, bu deney ağır bir bedelle sonuçlanır ve yazının çözüme ulaşılması, onları felakete sürükler.

Oyuncular: Erkan Kolçak Köstendil, Taner Ölmez, Şifanur Gül

4. Şahmaran (2023)

4. Şahmaran (2023)

Özet: Öğretim görevlisi Şahsu, mesleği gereği Adana'ya giderken yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla yüzleşmeye karar verir. Ancak bu yolculuk onu, Şahmaran’ın soyundan gelen gizemli Mar topluluğunun içine sürükler. Aşkın ve bilgeliğin sembolü olan Şahmaran efsanesine inanan Marlar, Şahsu’nun gelişiyle kadim bir kehanetin tamamlanmasını bekler. Geçmişin hesabını sormak için yola çıkan Şahsu, Maran ile yolları kesiştiğinde kaderinin sandığından çok daha büyük bir sırrın parçası olduğunu keşfeder.

Oyuncular: Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu

5. Kübra (2024)

5. Kübra (2024)

Özet: İstanbul'un dış mahallelerinde ikamet eden Gökhan, hayatının aşkıyla birlikte olabilmek için yaşam tarzında düzenlemeler yapmaktadır. Katıldığı online arkadaşlık platformunda Kübra isimli bir kullanıcıdan 'Sen farklısın' şeklinde bir mesaj alır ve hayatı bambaşka bir hale gelir.

Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu

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6. Acayip Hikayeler (2012)

6. Acayip Hikayeler (2012)

Özet: Galip Tekin öykülerinden uyarlanan Acayip Hikayeler, her hafta farklı bir alacakaranlık öyküsüyle izleyiciyi karanlığın içine çekiyor. Hayko Cepkin’in anlatımıyla daha da gizemli bir havaya bürünen dizi, yarım saatlik formatıyla her pazar gece yarısı ekrana geliyor.

Oyuncular: Hayko Cepkin, Haluk Bilginer, Şevval Sam

7. Arayış (2023)

7. Arayış (2023)

Özet: Metropol hayatında mutsuz ve kaybolmuş hisseden Nisan’ın dünyası, bir şifa seansına katıldıktan sonra ortadan kaybolan arkadaşını aramaya başlamasıyla altüst olur. Araştırmaları onu gizemli bir tarikata götürür. Başta şüpheyle yaklaşsa da tarikatın vaatleri ve gizemli lideri Tufan’ın etkisiyle kendini beklenmedik bir maceranın içinde bulur.

Oyuncular: Aslı Enver, Mehmet Günsür, Defne Kayalar

8. Ölüm Zamanı (2021)

8. Ölüm Zamanı (2021)

Özet: Eğlenceli bir kamp planlayan dört arkadaş, yolda kendilerini takip eden bir karavan fark eder ancak bunu ciddiye almaz. Fakat ertesi sabah, içlerinden biri kan içinde uyanınca masum başlayan tatil kabusa dönüşür. Olay yerine gelen Komiser Cevat’ın soruşturmaya dahil olmasıyla, gizem derinleşir ve işler iyice karmaşık bir hal alır.

Oyuncular: Mert Yazıcıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Berfin Nilsu Aktaş

9. Yaşamayanlar (2018)

9. Yaşamayanlar (2018)

Özet: Mia, yeniden insan olabilmek için kendisini vampire dönüştüren Dmitry’yi öldürmek üzere İstanbul’a gelir. Ancak şehir, ona bambaşka bir kader hazırlar. İyi ve kötünün, aşk ve nefretin iç içe geçtiği bu tehlikeli yolculukta Mia, hayatta kalmak ve kendi kaderini belirlemek için zorlu bir mücadeleye girişir.

Oyuncular: Elçin Sangu, Kerem Bursin, Birkan Sokullu

10. KANAGA (2018)

10. KANAGA (2018)

Özet: Kuantum fizikçisi Mardin Tamay, 30 yıl önce öldüğü sanılan arkeolog babasını ararken kendini bilinmeyen bir dünyanın eşiğinde bulur. Bilimin sınırlarını aşan doğaüstü olaylar, ezoterik sırlar ve zamanın ötesindeki gerçeklikler onu hem geçmişin hem de kendi içsel gücünün derinliklerine çeker. Yolculuğu boyunca aşk, bilinç ve kaderle yüzleşirken, yalnızca babasının izini değil, kendi varoluşunun sırrını da keşfedecektir.

Oyuncular: Mehmet Günsür, Tolga Yüceil, Yaz Yüceil, Kevork Malikyan ve Andres Lopez

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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