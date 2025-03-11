Scarface Hayranlarını Sevindirdi: Sinemanın Babası Al Pacino En Sevdiği Rolünü Açıkladı!
Scarface Hayranlarını Sevindirdi: Sinemanın Babası Al Pacino En Sevdiği Rolünü Açıkladı!
Hollywood’un efsane oyuncularından Al Pacino, kariyerindeki en sevdiği rolü açıkladı ve sinemaseverleri ikiye böldü! The Godfather, Scarface, Dog Day Afternoon ve Scent of a Woman gibi unutulmaz yapımlarda rol alan usta aktör, en çok hangi karakterini sevdiğini söyleyerek gündem oldu. 84 yaşındaki usta oyuncu, Dog Day Afternoon filminin 50. yıl özel gösteriminde yaptığı açıklamada, sayısız ikonik karakter arasından Scarface’te hayat verdiği Tony Montana’nın favorisi olduğunu söyledi.
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Al Pacino'nun favori karakteri Tony Montana'mış!
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Scarface, Al Pacino için neden özel?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Baba haklı dağılın.