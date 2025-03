Scarface Hayranlarını Sevindirdi: Sinemanın Babası Al Pacino En Sevdiği Rolünü Açıkladı!

1983 yapımı Scarface, mafya filmleri arasında efsaneleşmiş yapımlardan biri. Pacino’nun canlandırdığı Tony Montana, Küba’dan ABD’ye gelen ve uyuşturucu imparatorluğunu kuran bir gangster olarak sinema tarihine kazındı. Film, sert sahneleri, unutulmaz replikleri ('Say hello to my little friend!') ve Pacino’nun performansıyla yıllar içinde bir kült klasiğe dönüştü.

Sizce Al Pacino’nun en iyi performansı hangi filmde? The Godfather mı, Scarface mi, yoksa başka bir yapım mı? Yorumlarınızı bekliyoruz!