onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Scarface Hayranlarını Sevindirdi: Sinemanın Babası Al Pacino En Sevdiği Rolünü Açıkladı!

Scarface Hayranlarını Sevindirdi: Sinemanın Babası Al Pacino En Sevdiği Rolünü Açıkladı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
11.03.2025 - 12:13

Hollywood’un efsane oyuncularından Al Pacino, kariyerindeki en sevdiği rolü açıkladı ve sinemaseverleri ikiye böldü! The Godfather, Scarface, Dog Day Afternoon ve Scent of a Woman gibi unutulmaz yapımlarda rol alan usta aktör, en çok hangi karakterini sevdiğini söyleyerek gündem oldu. 84 yaşındaki usta oyuncu, Dog Day Afternoon filminin 50. yıl özel gösteriminde yaptığı açıklamada, sayısız ikonik karakter arasından Scarface’te hayat verdiği Tony Montana’nın favorisi olduğunu söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Al Pacino'nun favori karakteri Tony Montana'mış!

Al Pacino'nun favori karakteri Tony Montana'mış!

Efsanevi aktör, Dog Day Afternoon filminin 50. yıl özel gösteriminde hayranlarıyla buluştu ve kariyerinde en çok bağ kurduğu rolü açıkladı. Sayısız ikonik karakter arasından Scarface filmindeki Tony Montana’yı seçen Pacino, şu sözleriyle dikkat çekti:

“1932 yapımı orijinal Scarface’i izlediğimde büyük ilham aldım. Hemen yapımcım Marty Bregman’ı arayarak bu projeyi hayata geçirmemiz gerektiğini söyledim. Bugün dönüp baktığımda, bu filmle gerçekten bir şey başardığımı hissediyorum. Açıkçası hiçbir rolüm Scarface’e yaklaşamaz.”

Bu açıklaması The Godfather serisinde canlandırdığı Michael Corleone sevenlerini üzerken Scarface hayranlarını çok sevindirdi.

Scarface, Al Pacino için neden özel?

Scarface, Al Pacino için neden özel?

1983 yapımı Scarface, mafya filmleri arasında efsaneleşmiş yapımlardan biri. Pacino’nun canlandırdığı Tony Montana, Küba’dan ABD’ye gelen ve uyuşturucu imparatorluğunu kuran bir gangster olarak sinema tarihine kazındı. Film, sert sahneleri, unutulmaz replikleri ('Say hello to my little friend!') ve Pacino’nun performansıyla yıllar içinde bir kült klasiğe dönüştü.

Sizce Al Pacino’nun en iyi performansı hangi filmde? The Godfather mı, Scarface mi, yoksa başka bir yapım mı? Yorumlarınızı bekliyoruz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
AL PACİNO

Baba haklı dağılın.