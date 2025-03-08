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Walton Goggins'i "The White Lotus"un Bir Sahnesinde Yılan Isırmış!

Walton Goggins'i "The White Lotus"un Bir Sahnesinde Yılan Isırmış!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
08.03.2025 - 22:11

'The White Lotus' dizisinin merakla beklenen üçüncü sezonunda rol alan Walton Goggins, çekimler sırasında feci bir kaza atlatmış. Ünlü oyuncu dizide yer alacak yılanlı sahneyi çekerken neredeyse ölümden döndüğünü açıkladı. En büyük fobisi olan yılanlarla çekilen sahne zaten yeterince zorken bir de yılan ünlü oyuncuyu sokmuş. Goggins, feci olayın ardından hastaneye kaldırılmış.

Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/d...
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Dizi sahnesi gerçek oldu.

Dizi sahnesi gerçek oldu.

'The White Lotus' dizisinin merakla beklenen üçüncü sezonunda rol alan Walton Goggins, çekimler sırasında hiç beklemediği bir olay yaşadı. Ünlü oyuncu, dizideki karakterinin sahnesini çekerken bir yılan tarafından ısırıldı ve hastaneye gitmek zorunda kaldı!

Goggins, başına gelenleri 'Jimmy Kimmel Live' programında anlattı ve yılanlara karşı büyük bir korkusu olduğunu itiraf etti. Dizinin üçüncü sezonunun üçüncü bölümünde, Goggins’in canlandırdığı Rick Hatchett, bir kafeste tutulan yılanları serbest bırakıyor ve karakterinin sevgilisi Chelsea (Aimee Lou Wood) ısırılıyor. Ancak gerçek hayatta, yılanın kurbanı Goggins oldu!

Setteki yılan bakıcıları, hangi yılanların zararsız, hangilerinin tehlikeli olduğunu oyuncuya göstermişti. Ancak çekim sırasında bir yılanın ona doğru atılarak ısırmasıyla her şey değişti. O anları anlatan Goggins, sahne sırasında korkudan kontrolsüzce ağlamaya başladığını söyledi.

Isırığın ardından panikleyen oyuncu, 'Aman Tanrım, bir yılan tarafından ısırıldım!' diye bağırmış. Set ekibi yarasını temizleyip dezenfekte ettikten sonra çekimlere devam etmişler. Goggins’in o gün daha dokuz saatlik bir set programı vardı ve çekimleri tamamladı.

Ertesi gün, dizinin yapımcılarından biri Goggins’i arayıp, 'Bunun üzerine düşündük… Belki hastaneye gitmelisin.' dediğinde oyuncu şok olmuş. 'Ne için? Zehirli olmadığını söylediniz. Yoksa yavaş yavaş mı ölüyorum?' diyerek espri yapsa da, sonunda hastaneye giderek tedavi olmayı kabul etti. Neyse ki ünlü oyuncu şu an tamamen sağlıklı ve olayı sadece ilginç bir anı olarak hatırlıyor.

"The White Lotus" dizisinin konusu nedir?

"The White Lotus" dizisinin konusu nedir?

'The White Lotus', farklı sezonlarda farklı lüks tatil köylerinde geçen bir kara komedi ve drama dizisi. Her sezon, zengin konukların tatil için geldikleri otellerde yaşanan olayları ve onların yüzeyde kusursuz görünen hayatlarının ardındaki çarpıcı gerçekleri ele alıyor. Bir yandan sosyal sınıf farklarını ve insan ilişkilerini derinlemesine işlerken, diğer yandan gizem ve mizah unsurlarıyla izleyiciyi kendine çekiyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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