Walton Goggins'i "The White Lotus"un Bir Sahnesinde Yılan Isırmış!

'The White Lotus' dizisinin merakla beklenen üçüncü sezonunda rol alan Walton Goggins, çekimler sırasında hiç beklemediği bir olay yaşadı. Ünlü oyuncu, dizideki karakterinin sahnesini çekerken bir yılan tarafından ısırıldı ve hastaneye gitmek zorunda kaldı!

Goggins, başına gelenleri 'Jimmy Kimmel Live' programında anlattı ve yılanlara karşı büyük bir korkusu olduğunu itiraf etti. Dizinin üçüncü sezonunun üçüncü bölümünde, Goggins’in canlandırdığı Rick Hatchett, bir kafeste tutulan yılanları serbest bırakıyor ve karakterinin sevgilisi Chelsea (Aimee Lou Wood) ısırılıyor. Ancak gerçek hayatta, yılanın kurbanı Goggins oldu!

Setteki yılan bakıcıları, hangi yılanların zararsız, hangilerinin tehlikeli olduğunu oyuncuya göstermişti. Ancak çekim sırasında bir yılanın ona doğru atılarak ısırmasıyla her şey değişti. O anları anlatan Goggins, sahne sırasında korkudan kontrolsüzce ağlamaya başladığını söyledi.

Isırığın ardından panikleyen oyuncu, 'Aman Tanrım, bir yılan tarafından ısırıldım!' diye bağırmış. Set ekibi yarasını temizleyip dezenfekte ettikten sonra çekimlere devam etmişler. Goggins’in o gün daha dokuz saatlik bir set programı vardı ve çekimleri tamamladı.

Ertesi gün, dizinin yapımcılarından biri Goggins’i arayıp, 'Bunun üzerine düşündük… Belki hastaneye gitmelisin.' dediğinde oyuncu şok olmuş. 'Ne için? Zehirli olmadığını söylediniz. Yoksa yavaş yavaş mı ölüyorum?' diyerek espri yapsa da, sonunda hastaneye giderek tedavi olmayı kabul etti. Neyse ki ünlü oyuncu şu an tamamen sağlıklı ve olayı sadece ilginç bir anı olarak hatırlıyor.