Walton Goggins'i "The White Lotus"un Bir Sahnesinde Yılan Isırmış!
Walton Goggins'i "The White Lotus"un Bir Sahnesinde Yılan Isırmış!
Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/d...
'The White Lotus' dizisinin merakla beklenen üçüncü sezonunda rol alan Walton Goggins, çekimler sırasında feci bir kaza atlatmış. Ünlü oyuncu dizide yer alacak yılanlı sahneyi çekerken neredeyse ölümden döndüğünü açıkladı. En büyük fobisi olan yılanlarla çekilen sahne zaten yeterince zorken bir de yılan ünlü oyuncuyu sokmuş. Goggins, feci olayın ardından hastaneye kaldırılmış.
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Dizi sahnesi gerçek oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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