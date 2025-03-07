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Elon Musk'ın Hayatı Film Oluyor: Ünlü İsmi Kevin Durand Canlandırabilir!

Elon Musk'ın Hayatı Film Oluyor: Ünlü İsmi Kevin Durand Canlandırabilir!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
07.03.2025 - 14:30

Teknoloji dünyasının en tartışmalı ve etkili isimlerinden biri olan Elon Musk’ın hayatı, beyaz perdeye taşınıyor. Tesla, SpaceX, X (eski adıyla Twitter) gibi şirketlerle adını duyuran Musk’ın sıra dışı yaşam öyküsünü anlatacak bu biyografi filmi, usta yönetmen Darren Aronofsky tarafından hayata geçirilecek. Uzun süredir hazırlık aşamasında olan proje, son gelişmelere göre beklenenden daha erken bir tarihte çekimlere başlayabilir. Peki, filmin konusu ne olacak ve Musk’ı kimin canlandırması bekleniyor? İşte detaylar…

Kaynak: https://www.worldofreel.com/blog/2025...
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Darren Aronofsky, Elon Musk filmi için hazırlıklara başlıyor.

Darren Aronofsky, Elon Musk filmi için hazırlıklara başlıyor.

Ünlü yönetmen Darren Aronofsky'nin, Elon Musk'ın hayatını konu alan bir biyografi filmi üzerinde çalıştığı uzun süredir konuşuluyordu. Başlangıçta projenin yakın zamanda hayata geçirilmesi beklenmiyordu, çünkü Aronofsky şu sıralar yeni filmi Caught Stealing ile meşgul. Ancak son gelen haberler, bu durumun değişebileceğini gösteriyor.

Çekimler bu yıl başlayabilir.

Çekimler bu yıl başlayabilir.

World of Reel’in haberine göre, 2023'ten bu yana hazırlık aşamasında olan Elon Musk biyografisinin çekimleri 2025 bitmeden başlayabilir. Aronofsky'nin Caught Stealing projesini tamamladıktan sonra doğrudan bu filme geçmesi ve sonbaharda çekimlere başlaması bekleniyor.

Musk’ı kimin canlandıracağı merak konusu.

Musk’ı kimin canlandıracağı merak konusu.

Afrika’da geçen çocukluk yıllarından başlayarak kariyerine uzanan süreci ele alacak. Ancak, ünlü girişimciye hayat verecek oyuncunun kim olacağı henüz kesinleşmedi.

Bu rol için öne çıkan isimlerden biri, Musk’a olan fiziksel benzerliğiyle dikkat çeken Kevin Durand. Ancak, Hollywood’un böylesine önemli bir karakteri daha popüler bir oyuncuya emanet etme ihtimali de göz ardı edilmiyor. Eğer film planlandığı gibi sete çıkarsa, oyuncu seçimiyle ilgili resmi açıklamalar da yakında yapılacaktır.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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