Elon Musk'ın Hayatı Film Oluyor: Ünlü İsmi Kevin Durand Canlandırabilir!

Afrika’da geçen çocukluk yıllarından başlayarak kariyerine uzanan süreci ele alacak. Ancak, ünlü girişimciye hayat verecek oyuncunun kim olacağı henüz kesinleşmedi.

Bu rol için öne çıkan isimlerden biri, Musk’a olan fiziksel benzerliğiyle dikkat çeken Kevin Durand. Ancak, Hollywood’un böylesine önemli bir karakteri daha popüler bir oyuncuya emanet etme ihtimali de göz ardı edilmiyor. Eğer film planlandığı gibi sete çıkarsa, oyuncu seçimiyle ilgili resmi açıklamalar da yakında yapılacaktır.