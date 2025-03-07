Elon Musk'ın Hayatı Film Oluyor: Ünlü İsmi Kevin Durand Canlandırabilir!
Elon Musk'ın Hayatı Film Oluyor: Ünlü İsmi Kevin Durand Canlandırabilir!
Kaynak: https://www.worldofreel.com/blog/2025...
Teknoloji dünyasının en tartışmalı ve etkili isimlerinden biri olan Elon Musk’ın hayatı, beyaz perdeye taşınıyor. Tesla, SpaceX, X (eski adıyla Twitter) gibi şirketlerle adını duyuran Musk’ın sıra dışı yaşam öyküsünü anlatacak bu biyografi filmi, usta yönetmen Darren Aronofsky tarafından hayata geçirilecek. Uzun süredir hazırlık aşamasında olan proje, son gelişmelere göre beklenenden daha erken bir tarihte çekimlere başlayabilir. Peki, filmin konusu ne olacak ve Musk’ı kimin canlandırması bekleniyor? İşte detaylar…
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Darren Aronofsky, Elon Musk filmi için hazırlıklara başlıyor.
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Çekimler bu yıl başlayabilir.
Musk’ı kimin canlandıracağı merak konusu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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