Oscar'ı Kaybeden Demi Moore’dan Rol Arkadaşına Duygusal Mesaj!
Oscar'ı Kaybeden Demi Moore’dan Rol Arkadaşına Duygusal Mesaj!
Demi Moore, başrolünü üstlendiği The Substance (Cevher) filmiyle Oscar'a aday gösterilmişti. Ancak 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü Mikey Madison'a gitti. Magazin gündeminden düşmeyen Oscar gecesinin ardından ünlü oyuncudan ilk açıklama geldi. Moore, rol arkadaşına teşekkür ederek duygusal bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...
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90’lı yılların unutulmaz yıldızlarından Demi Moore, başrolünü üstlendiği The Substance (Cevher) filmiyle ödül sezonuna damga vurdu.
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Oscar yarışında adı hep favoriler arasında anılan Moore’un, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Tören sonrası sessizliğini bozan Demi Moore, sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yaparak duygularını dile getirdi.
Moore, filmin yönetmeni Coralie Fargeat ve rol arkadaşı Margaret Qualley’e de teşekkür ederek onlarla çalışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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