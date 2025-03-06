onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Oscar'ı Kaybeden Demi Moore’dan Rol Arkadaşına Duygusal Mesaj!

Oscar'ı Kaybeden Demi Moore’dan Rol Arkadaşına Duygusal Mesaj!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
06.03.2025 - 22:58

Demi Moore, başrolünü üstlendiği The Substance (Cevher) filmiyle Oscar'a aday gösterilmişti. Ancak 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü Mikey Madison'a gitti. Magazin gündeminden düşmeyen Oscar gecesinin ardından ünlü oyuncudan ilk açıklama geldi. Moore, rol arkadaşına teşekkür ederek duygusal bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

90’lı yılların unutulmaz yıldızlarından Demi Moore, başrolünü üstlendiği The Substance (Cevher) filmiyle ödül sezonuna damga vurdu.

90’lı yılların unutulmaz yıldızlarından Demi Moore, başrolünü üstlendiği The Substance (Cevher) filmiyle ödül sezonuna damga vurdu.

Ghost, G.I. Jane ve Striptease gibi yapımlarla hafızalara kazınan oyuncu, kariyerinin en iddialı performanslarından birini sergileyerek Altın Küre, SAG ve Critics' Choice ödüllerine aday gösterildi. Ancak bu ödüllerin hiçbirinde kazanamayan Moore, gözünü Oscar’a dikmişti.

Oscar yarışında adı hep favoriler arasında anılan Moore’un, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Oscar yarışında adı hep favoriler arasında anılan Moore’un, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Ancak Akademi, ödülü Sean Baker imzalı Anora filminin başrol oyuncusu Mikey Madison’a verdi. Gecede Anora, En İyi Film ve En İyi Yönetmen de dahil olmak üzere tam beş ödülle büyük bir zafer kazandı.

Tören sonrası sessizliğini bozan Demi Moore, sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yaparak duygularını dile getirdi.

Tören sonrası sessizliğini bozan Demi Moore, sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yaparak duygularını dile getirdi.

Oscar gecesine hazırlanırken çekilen kareleri paylaşan usta oyuncu, “Bu ödül sezonunda geçirdiğim yolculuk için çok minnettarım. Hayatımın en özel deneyimlerinden biriydi. Ekibime, diğer adaylara ve bu süreci benim için unutulmaz kılan herkese sonsuz teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Moore, filmin yönetmeni Coralie Fargeat ve rol arkadaşı Margaret Qualley’e de teşekkür ederek onlarla çalışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti.

Moore, filmin yönetmeni Coralie Fargeat ve rol arkadaşı Margaret Qualley’e de teşekkür ederek onlarla çalışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti.

Oscar’ı kazanan Mikey Madison’ı da tebrik eden oyuncu, “Ona en içten tebriklerimi iletiyorum. Bundan sonra ne yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum” diyerek olgun ve zarif bir duruş sergiledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın