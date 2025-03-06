Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın Yapımcısı Yeni Dizisini İptal Etti!
Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın Yapımcısı Yeni Dizisini İptal Etti!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut geçtiğimiz günlerde yeni dizi müjdesini vermişti. Ekranda büyük bir ilgiyle takip edilen dizileri arasına yeni bir hikaye ekleyecekken kötü haber geldi. Kızıl Goncalar'ın metafor ustası senaristinin yazdığı Çiçekler Açar adlı dizi iptal edildi. İşte, Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin iptal nedeni.
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Bir süredir heyecanla beklenen Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın yapımcısının yeni dizisi iptal oldu.
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Dizinin iptal nedeni belli oldu.
Televizyona çekilmeyecek.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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