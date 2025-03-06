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Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın Yapımcısı Yeni Dizisini İptal Etti!

Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın Yapımcısı Yeni Dizisini İptal Etti!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
06.03.2025 - 18:19

Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut geçtiğimiz günlerde yeni dizi müjdesini vermişti. Ekranda büyük bir ilgiyle takip edilen dizileri arasına yeni bir hikaye ekleyecekken kötü haber geldi. Kızıl Goncalar'ın metafor ustası senaristinin yazdığı Çiçekler Açar adlı dizi iptal edildi. İşte, Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin iptal nedeni.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
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Bir süredir heyecanla beklenen Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın yapımcısının yeni dizisi iptal oldu.

Bir süredir heyecanla beklenen Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın yapımcısının yeni dizisi iptal oldu.

Gold Film'in patronu Faruk Turgut, büyük bir heyecanla hazırlanan dev bütçeli dönem dizisi 'Çiçekler Açar'ı televizyon ekranlarına taşımaktan vazgeçti. Başlangıçta 'Şapkacı Kadınlar' olarak adlandırılan, 'Kızıl Goncalar'ın yazarı Şükrü Necati Şahin tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Hülya Gezer oturacaktı.

Dizinin iptal nedeni belli oldu.

Dizinin iptal nedeni belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin iptal nedeni artan maliyetler ve ekonomik belirsizlikler olarak gösterildi.  Bu gelişme, diziyi büyük bir heyecanla bekleyen izleyicileri şaşkına çevirdi.

Televizyona çekilmeyecek.

Televizyona çekilmeyecek.

Eylül ayında yayına girmesi planlanan dizi, televizyon projesi olarak iptal edilip dijital platform için yeniden tasarlanacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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