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RTÜK'ten, SZC TV'ye Ceza: "Halkı Sokağa Çağırdı, Darbe İması Yaptı!"

RTÜK'ten, SZC TV'ye Ceza: "Halkı Sokağa Çağırdı, Darbe İması Yaptı!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
06.03.2025 - 16:43

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün gerçekleştirdiği toplantıda SZC TV’de yayınlanan “Aklın Yolu” programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türker Ertürk’ün programda kullandığı ifadeler nedeniyle kanala yüzde 5 oranında idari para cezası ve 5 kez program durdurma yaptırımı uygulanmasına karar verildi.

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RTÜK, SZC TV'ye ceza verdi.

RTÜK, SZC TV'ye ceza verdi.

RTÜK’ün cezai işlem uyguladığı açıklamalarda, Türker Ertürk’ün hukuk, demokrasi ve özgürlüklerin yalnızca bir görüntüden ibaret olduğu yönünde ifadeler kullandığı, otoriter rejimlere karşı mücadelede farklı yöntemler geliştirilmesi gerektiğini dile getirdiği belirtildi.

Ayrıca, sivil itaatsizlik eylemleri dahil olmak üzere bir dizi plan yapılması gerektiğini savunan Ertürk, muhalefetin gücü ve liderliği olması durumunda geniş çaplı toplumsal hareketlerin mümkün olabileceğini ifade etti.

RTÜK'ün SZC TV'ye cezası gerekçesi ile birlikte açıklandı.

RTÜK'ün SZC TV'ye cezası gerekçesi ile birlikte açıklandı.

Kurul, Ertürk’ün çeşitli konuşmalarında 'halkı sokak eylemlerine teşvik ettiği ve seçim sonuçları üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla darbe olasılığına yönelik imalarda bulunduğu' gerekçesiyle, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yer alan “Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.” hükmünün ihlal edildiğine karar verdi.

Bu kapsamda, SZC TV’ye yüzde 5 oranında idari para cezası kesilirken, “Aklın Yolu” programına 5 kez yayın durdurma cezası verildi.

Logo değişikliğine de ceza geldi.

Logo değişikliğine de ceza geldi.

Toplantıda ayrıca SZC TV’nin RTÜK’e bildirilen resmi logodan farklı bir logo kullandığı tespit edildi. Medya kuruluşunun izinsiz logo değişikliği yapması nedeniyle ayrıca idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Türker Ertürk yayında neler söylemişti, hatırlayalım.

Türker Ertürk yayında neler söylemişti, hatırlayalım.

Ertürk’ün cezaya konu olan sözleri:

“Artık mış gibi yaparak mücadele yok. Ne demek bu? Hukuk varmış gibi, demokrasi varmış gibi, özgürlükler varmış gibi yok. Artık bir otoriter rejimle nasıl mücadele edilecekse o konuda mücadele etmek lazım. Bu konuda ders çalışmak lazım. Bir eylemler silsilesi hazırlamak lazım, sivil itaatsizlik de dahil olmak üzere.”

“Bugün hani böyle sert konuşarak,-ne bileyim- sözlerle provoke ederek falan imkân yok. Bir de yani burası artık ne İsveç ne Norveç ne Fransa ne bilmem ne. Otoriter rejimleri... Bir enstrüman var. Ne o: Yaşamı durdurursunuz. Milyonları meydana toplarsınız. Eğer muhalefetin böyle bir liderliği ve gücü varsa hodri meydan!”

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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