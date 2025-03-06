RTÜK'ten, SZC TV'ye Ceza: "Halkı Sokağa Çağırdı, Darbe İması Yaptı!"
RTÜK'ten, SZC TV'ye Ceza: "Halkı Sokağa Çağırdı, Darbe İması Yaptı!"
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün gerçekleştirdiği toplantıda SZC TV’de yayınlanan “Aklın Yolu” programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türker Ertürk’ün programda kullandığı ifadeler nedeniyle kanala yüzde 5 oranında idari para cezası ve 5 kez program durdurma yaptırımı uygulanmasına karar verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
RTÜK, SZC TV'ye ceza verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
RTÜK'ün SZC TV'ye cezası gerekçesi ile birlikte açıklandı.
Logo değişikliğine de ceza geldi.
Türker Ertürk yayında neler söylemişti, hatırlayalım.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın