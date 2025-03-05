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Kral Kaybederse'nin Son Bölümünde Yapılan Ters Köşe İzleyiciyi Şoke Etti!

Kral Kaybederse'nin Son Bölümünde Yapılan Ters Köşe İzleyiciyi Şoke Etti!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.03.2025 - 19:43

Star TV'de yayınlanan Kral Kaybederse, ilk bölümünden bu yana çok sevildi. Geçtiğimiz gün yeni bölümü ile ekrana gelen dizide çarpıcı bir gelişme yaşandı. Yine bir kadının aile baskısı ile zorla evlendirildiğini izledik. Ancak bu kez sonu hep bildiğimiz gibi olmadı. Herkes Fadi'nin zorla evlendirilen ablasının şiddet mağduru olmasından ya da istismar edilmesinden korkuyordu. İzleyici evlendirilme sahnesinin ardından gelen sahne ile ne olduğunu şaşırdı. Sosyal medyadan diziyi takdir eden yorumlar da geldi. Bakalım, siz ne söyleyeceksiniz?

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Başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Kral Kaybederse, 4. bölümüyle ekrana geldi.

Başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Kral Kaybederse, 4. bölümüyle ekrana geldi.

Star TV'nin sevilen dizileri arasına giren ve Salı günleri zirveyi kimseciklere kaptırmayan Kral Kaybederse, son bölümü ile izleyiciye ters köşe yaptı.

Dizinin 4 Mart Salı akşamı ekrana gelen bölümünde yine iki ayrı dünya izledik: Fadi ve Kenan'ın hikayeleri.

Dizinin 4 Mart Salı akşamı ekrana gelen bölümünde yine iki ayrı dünya izledik: Fadi ve Kenan'ın hikayeleri.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin son bölümünde Handan'dan boşanan Kenan Baran, Özlem'le evlilik hazırlıklarına başladı.

Handan'ın Fikret ile yakınlaşması bölüme damgasını vurdu.

Handan'ın Fikret ile yakınlaşması bölüme damgasını vurdu.

Handan'ın Kenan'dan ayrıldıktan sonraki dik duruşu izleyiciyi sevindirirken yardım gecesinde Kenan'ın yeni rakibi Fikret ile yakınlaşması da alkış topladı.

Kenan ve Handan ilişkisinde herkes intikam aşkıyla yanıp tutuşurken beklenmedik bir sahne ekrana geldi.

Kenan ve Handan ilişkisinde herkes intikam aşkıyla yanıp tutuşurken beklenmedik bir sahne ekrana geldi.

Kenan her ne kadar zengin ve gösterişli hayatına devam etse de Fadi için durum öyle değildi. Fadi, ablasını ailesinin zorla evlendirme baskısından kurtaramadı. Kaçmaya çalıştıkları akşam ablasının erkek arkadaşı gelmeyince eve döndüler.

Fadi bir kez daha denedi ve ablasını arkadaşının evine yerleştirmek istedi. Ama ablası kaçıp yakalandı.

Fadi bir kez daha denedi ve ablasını arkadaşının evine yerleştirmek istedi. Ama ablası kaçıp yakalandı.

Fadi'nin ablası kaçtığı yerde zorla evlendirileceği adama yakalandı. Adam, kadını eve getirdi. Babası Memduh'un şiddetinden korudu. Hatta bu yüzden düğün iptal oldu, nikahla apar topar evlendirildi.

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İzlerken herkes Fadi'nin ablasının başına gelenlere üzülüyordu ancak sonu kötü bitmedi.

İzlerken herkes Fadi'nin ablasının başına gelenlere üzülüyordu ancak sonu kötü bitmedi.

Zorla evlendirilen kadın kocasının evinde de şiddete ve istismara maruz kalacak zannederken adam kadına 'Korkma, babanın evinden daha kötü bir eve gelmedin. Sen istemedikçe kimse sana dokunmayacak.' deyiverdi.

Sosyal medyada dizideki bu ters köşeye yorum yağdı.

Kimse böyle bir şey beklemiyordu.

O sahne beğeni topladı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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