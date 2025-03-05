Kral Kaybederse'nin Son Bölümünde Yapılan Ters Köşe İzleyiciyi Şoke Etti!
Kral Kaybederse'nin Son Bölümünde Yapılan Ters Köşe İzleyiciyi Şoke Etti!
Star TV'de yayınlanan Kral Kaybederse, ilk bölümünden bu yana çok sevildi. Geçtiğimiz gün yeni bölümü ile ekrana gelen dizide çarpıcı bir gelişme yaşandı. Yine bir kadının aile baskısı ile zorla evlendirildiğini izledik. Ancak bu kez sonu hep bildiğimiz gibi olmadı. Herkes Fadi'nin zorla evlendirilen ablasının şiddet mağduru olmasından ya da istismar edilmesinden korkuyordu. İzleyici evlendirilme sahnesinin ardından gelen sahne ile ne olduğunu şaşırdı. Sosyal medyadan diziyi takdir eden yorumlar da geldi. Bakalım, siz ne söyleyeceksiniz?
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Başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Kral Kaybederse, 4. bölümüyle ekrana geldi.
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Dizinin 4 Mart Salı akşamı ekrana gelen bölümünde yine iki ayrı dünya izledik: Fadi ve Kenan'ın hikayeleri.
Handan'ın Fikret ile yakınlaşması bölüme damgasını vurdu.
Kenan ve Handan ilişkisinde herkes intikam aşkıyla yanıp tutuşurken beklenmedik bir sahne ekrana geldi.
Fadi bir kez daha denedi ve ablasını arkadaşının evine yerleştirmek istedi. Ama ablası kaçıp yakalandı.
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İzlerken herkes Fadi'nin ablasının başına gelenlere üzülüyordu ancak sonu kötü bitmedi.
İşte izleyenlerin yorumları...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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