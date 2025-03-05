Kral Kaybederse'nin Son Bölümünde Yapılan Ters Köşe İzleyiciyi Şoke Etti!

Star TV'de yayınlanan Kral Kaybederse, ilk bölümünden bu yana çok sevildi. Geçtiğimiz gün yeni bölümü ile ekrana gelen dizide çarpıcı bir gelişme yaşandı. Yine bir kadının aile baskısı ile zorla evlendirildiğini izledik. Ancak bu kez sonu hep bildiğimiz gibi olmadı. Herkes Fadi'nin zorla evlendirilen ablasının şiddet mağduru olmasından ya da istismar edilmesinden korkuyordu. İzleyici evlendirilme sahnesinin ardından gelen sahne ile ne olduğunu şaşırdı. Sosyal medyadan diziyi takdir eden yorumlar da geldi. Bakalım, siz ne söyleyeceksiniz?