Kimliği Belirsiz Felçli Bir Rus Gence Annelik Yapan Gülsüm Hanım'ın Hikayesi Film Oluyor!
Kimliği Belirsiz Felçli Bir Rus Gence Annelik Yapan Gülsüm Hanım'ın Hikayesi Film Oluyor!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/t...
Bazen hayat, en umulmadık anlarda bizi hiç tanımadığımız birine bağlar ve kalbimizde silinmez izler bırakır. Türkiye’de yıllarca felçli bir Rus gence annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın yürek burkan ama bir o kadar da umut dolu hikayesi de buna bir örnek. Sevginin, fedakarlığın ve insanlığın sınır tanımadığını gözler önüne seren hikaye, bir kadının karşılıksız sevgisinin nelere kadir olduğunu anlatan unutulmaz bir filme dönüşmeye hazırlanıyor.
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Kimliği tespit edilemeyen ve trafik kazası sonrası felç kalan bir Rus gence yıllarca annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın etkileyici hikayesi, sinemaya uyarlanıyor.
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Filmin ilk tanıtımı, Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirildi.
Toplantıda duygularını paylaşan Gülsüm Kabadayı, yıllarca bakımını üstlendiği ve ‘Umut’ adını verdiği gence duyduğu özlemi dile getirdi:
7 Nisan’da Antalya’da başlayacak olan çekimler, daha sonra Rusya’da devam edecek.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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