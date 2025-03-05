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Kimliği Belirsiz Felçli Bir Rus Gence Annelik Yapan Gülsüm Hanım'ın Hikayesi Film Oluyor!

Kimliği Belirsiz Felçli Bir Rus Gence Annelik Yapan Gülsüm Hanım'ın Hikayesi Film Oluyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.03.2025 - 22:23

Bazen hayat, en umulmadık anlarda bizi hiç tanımadığımız birine bağlar ve kalbimizde silinmez izler bırakır. Türkiye’de yıllarca felçli bir Rus gence annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın yürek burkan ama bir o kadar da umut dolu hikayesi de buna bir örnek. Sevginin, fedakarlığın ve insanlığın sınır tanımadığını gözler önüne seren hikaye, bir kadının karşılıksız sevgisinin nelere kadir olduğunu anlatan unutulmaz bir filme dönüşmeye hazırlanıyor.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/t...
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Kimliği tespit edilemeyen ve trafik kazası sonrası felç kalan bir Rus gence yıllarca annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın etkileyici hikayesi, sinemaya uyarlanıyor.

Kimliği tespit edilemeyen ve trafik kazası sonrası felç kalan bir Rus gence yıllarca annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın etkileyici hikayesi, sinemaya uyarlanıyor.

“Bi Umut” adlı film, NBU Gold A.Ş.’nin 6 milyon dolarlık yatırımı ve Dijital Sanatlar’ın ortak yapımcılığıyla hayata geçirilecek.

Filmin ilk tanıtımı, Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirildi.

Filmin ilk tanıtımı, Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirildi.

TASS haber ajansında düzenlenen basın toplantısına Gülsüm Kabadayı’nın yanı sıra Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, yapımcılar Mustafa Uslu ve Bulut Balkis, yönetmen Gökhan Arı ile filmin oyuncularından Leon Kemstach ve Anna Andrusenko katıldı. Ünlü Rus sunucu Andrey Malakhov ve devlet adamı Ramin Gasimov’un da yer aldığı etkinlikte, Rus medyası Gülsüm Kabadayı’ya büyük ilgi gösterdi.

Toplantıda duygularını paylaşan Gülsüm Kabadayı, yıllarca bakımını üstlendiği ve ‘Umut’ adını verdiği gence duyduğu özlemi dile getirdi:

Toplantıda duygularını paylaşan Gülsüm Kabadayı, yıllarca bakımını üstlendiği ve ‘Umut’ adını verdiği gence duyduğu özlemi dile getirdi:

“Onun iyileşip bir gün birlikte Rusya’ya döneceğine inanıyordum. Ne yazık ki bu hayalim gerçekleşmedi. Ama biliyorum ki Umut hala bizimle. Onun hikâyesinin tüm dünyaya anlatılacak olması benim için tarifsiz bir duygu.”

7 Nisan’da Antalya’da başlayacak olan çekimler, daha sonra Rusya’da devam edecek.

7 Nisan’da Antalya’da başlayacak olan çekimler, daha sonra Rusya’da devam edecek.

Filmde Gülsüm Kabadayı’yı Ayça Damgacı canlandırırken, diğer Türk oyuncular ise İstanbul’da yapılacak basın toplantısında açıklanacak.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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