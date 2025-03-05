Kimliği Belirsiz Felçli Bir Rus Gence Annelik Yapan Gülsüm Hanım'ın Hikayesi Film Oluyor!

Bazen hayat, en umulmadık anlarda bizi hiç tanımadığımız birine bağlar ve kalbimizde silinmez izler bırakır. Türkiye’de yıllarca felçli bir Rus gence annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın yürek burkan ama bir o kadar da umut dolu hikayesi de buna bir örnek. Sevginin, fedakarlığın ve insanlığın sınır tanımadığını gözler önüne seren hikaye, bir kadının karşılıksız sevgisinin nelere kadir olduğunu anlatan unutulmaz bir filme dönüşmeye hazırlanıyor.