8 Mart Kadınlar Gününe Özel Olarak Mukadderat Filmi Yeniden Vizyonda!
8 Mart Kadınlar Gününe Özel Olarak Mukadderat Filmi Yeniden Vizyonda!
Kadın emeğini ve toplumdaki kadın rollerini cesur bir şekilde ele alan Mukadderat, güçlü hikayesi ve etkileyici oyunculuklarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde büyük ödüller kazanan film, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Mukadderat' 8 Mart’ta yeniden sinemalarda olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mukadderat muhteşem bir kadroyla çekilmişti.
Ödüle doymadı.
Mukadderat filminin konusu ne?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Kadınla erkek eşit değildir, KADIN şahane bir şeydir