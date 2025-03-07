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8 Mart Kadınlar Gününe Özel Olarak Mukadderat Filmi Yeniden Vizyonda!

8 Mart Kadınlar Gününe Özel Olarak Mukadderat Filmi Yeniden Vizyonda!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
07.03.2025 - 13:30

Kadın emeğini ve toplumdaki kadın rollerini cesur bir şekilde ele alan Mukadderat, güçlü hikayesi ve etkileyici oyunculuklarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde büyük ödüller kazanan film, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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'Mukadderat' 8 Mart’ta yeniden sinemalarda olacak.

'Mukadderat' 8 Mart’ta yeniden sinemalarda olacak.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film ödülüne layık görülen Mukadderat, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yeniden izleyiciyle buluşacak. İlk olarak 29 Kasım’da vizyona giren film, bugüne dek 87 bin 454 seyirciye ulaştı.

Mukadderat muhteşem bir kadroyla çekilmişti.

Mukadderat muhteşem bir kadroyla çekilmişti.

Nadim Güç’ün yönetmenliğini üstlendiği yapım, kadın emeğini merkeze alan güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor. Filmde, eşini kaybettikten sonra yalnız kalma korkusuyla hızla yeniden evlenmek isteyen Sultan’ın hayatına odaklanılıyor. Başrollerde Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Şerif Erol, Osman Alkaş, Sacide Taşaner ve Cem Zeynel Kılıç yer alıyor.

Ödüle doymadı.

Ödüle doymadı.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nur Sürer ‘En İyi Kadın Oyuncu’, Osman Sonant ise ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödüllerine layık görülmüştü. Büyük beğeni toplayan Mukadderat, 8 Mart’ta yeniden Türkiye genelindeki sinemalarda izlenebilecek.

Mukadderat filminin konusu ne?

Mukadderat filminin konusu ne?

Cide’nin dingin taşra atmosferinde geçen bu hikâye, eşinin ani kaybıyla sarsılan Sultan’ın hayata tutunma çabasını merkezine alıyor. Yalnız kalmaktan korkan Sultan, hızla yeniden evlenmeye karar verir. Ancak bu süreçte hem çocuklarının tepkisiyle hem de kasabanın köklü gelenekleriyle karşı karşıya kalır.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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