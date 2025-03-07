8 Mart Kadınlar Gününe Özel Olarak Mukadderat Filmi Yeniden Vizyonda!

Cide’nin dingin taşra atmosferinde geçen bu hikâye, eşinin ani kaybıyla sarsılan Sultan’ın hayata tutunma çabasını merkezine alıyor. Yalnız kalmaktan korkan Sultan, hızla yeniden evlenmeye karar verir. Ancak bu süreçte hem çocuklarının tepkisiyle hem de kasabanın köklü gelenekleriyle karşı karşıya kalır.