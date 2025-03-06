Bir Kullanıcı Serdar Tuncer'in Sunduğu Ramazan Programının Greenbox ile Çekildiğini Paylaştı!

Kanal A'da sunduğu 'Gecede Bir Gün' programı, 2005 yılında en iyi TV kültür-sanat programı seçilen Tuncer, ayrıca TRT Haber, Semerkand TV ve CNN Türk gibi kanallarda da programlar sunmuştu.

Ramazan aylarında izleyicilerle buluşan 'Ramazan Sevinci' programıyla tanınan Tuncer, bu programı bıraktıktan sonra TVNET'e geçerek 'Bir Başka Ramazan' adlı programı sunmaya başladı. Yerine ise Bekir Develi geçti.

Tuncer'in yeni programı olan Bir Başka Ramazan, Ramazan'a özel sohbetleri ve eşsiz atmosferiyle izleyicilerden beğeni toplamayı başardı.