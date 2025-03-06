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Bir Kullanıcı Serdar Tuncer'in Sunduğu Ramazan Programının Greenbox ile Çekildiğini Paylaştı!

Bir Kullanıcı Serdar Tuncer'in Sunduğu Ramazan Programının Greenbox ile Çekildiğini Paylaştı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
06.03.2025 - 21:12 Son Güncelleme: 06.03.2025 - 21:22

Ramazan ayı gelince ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz sunuculardan Serdar Tuncer, bir süre önce TRT 1'de yayınlanan Ramazan Sevinci programını bırakmıştı. TVNET'e geçen sunucu, Ramazan ayına özel programı ile izleyici karşısına çıkıyor. Bir Başka Ramazan adlı program Ramazan'a özel sohbetlerinin yanı sıra eşsiz atmosferi ile de beğeni topluyordu. Ancak bir kullanıcı programın greenbox ile, yani arka planda yeşil perde ile, çekildiğini paylaştı.

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Türk televizyon programcısı, şair ve yazar Serdar Tuncer'i TRT 1'de sunduğu Ramazan programları ile tanıyoruz.

Türk televizyon programcısı, şair ve yazar Serdar Tuncer'i TRT 1'de sunduğu Ramazan programları ile tanıyoruz.

Kanal A'da sunduğu 'Gecede Bir Gün' programı, 2005 yılında en iyi TV kültür-sanat programı seçilen Tuncer, ayrıca TRT Haber, Semerkand TV ve CNN Türk gibi kanallarda da programlar sunmuştu.

Ramazan aylarında izleyicilerle buluşan 'Ramazan Sevinci' programıyla tanınan Tuncer, bu programı bıraktıktan sonra TVNET'e geçerek 'Bir Başka Ramazan' adlı programı sunmaya başladı. Yerine ise Bekir Develi geçti.

Tuncer'in yeni programı olan Bir Başka Ramazan, Ramazan'a özel sohbetleri ve eşsiz atmosferiyle izleyicilerden beğeni toplamayı başardı.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı atmosferi ile dikkat çeken o programın greenbox tekniği ile çekildiğini paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı atmosferi ile dikkat çeken o programın greenbox tekniği ile çekildiğini paylaştı.

Televizyon ve sinema dünyasında sıkça kullanılan bir çekim yöntemi olan greenbox tekniği, aslında ekranda gördüğümüzden farklı bir çekim yapıldığını gösterir. 

Bu yöntemde, arka planda yeşil bir perde bulunur ve çekim sonrası dijital efektlerle bu alan farklı bir görüntüyle değiştirilir. Böylece çekim, herhangi bir stüdyo ortamında yapılsa bile izleyiciye farklı bir mekânda geçiyormuş hissi verilebilir. 

Özellikle haber stüdyolarında, hava durumu sunumlarında, sinema filmlerinde ve televizyon programlarında bu teknoloji yaygın şekilde kullanılır.

İşte o paylaşım:

Peki, neden çekimlerde greenbox kullanılıyor?

Peki, neden çekimlerde greenbox kullanılıyor?

Greenbox’un en büyük avantajlarından biri, prodüksiyon maliyetlerini önemli ölçüde düşürmesidir. Gerçek bir mekânda çekim yapmanın getirdiği lojistik zorluklar, ışık ve ses düzenlemeleri gibi birçok maliyetli faktör, yeşil perde teknolojisiyle ortadan kalkar. 

Ayrıca, hava koşulları veya mekânsal sınırlamalar gibi çekim sürecini zorlaştıran unsurlar da bu yöntemle aşılabilir. Yapımcılar, bir sahneyi tekrar çekmek istediklerinde seti taşımaya gerek kalmadan dijital olarak değişiklik yapabilirler.

Bu teknoloji yalnızca maliyet avantajı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yaratıcı projeler için sınırsız bir özgürlük sunar. Fantastik sahneler, tarihi mekânlar ya da geleceğe dair kurgusal dünyalar, greenbox sayesinde gerçeğe oldukça yakın bir şekilde ekrana yansıtılabilir.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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