Bir Kullanıcı Serdar Tuncer'in Sunduğu Ramazan Programının Greenbox ile Çekildiğini Paylaştı!
Bir Kullanıcı Serdar Tuncer'in Sunduğu Ramazan Programının Greenbox ile Çekildiğini Paylaştı!
Ramazan ayı gelince ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz sunuculardan Serdar Tuncer, bir süre önce TRT 1'de yayınlanan Ramazan Sevinci programını bırakmıştı. TVNET'e geçen sunucu, Ramazan ayına özel programı ile izleyici karşısına çıkıyor. Bir Başka Ramazan adlı program Ramazan'a özel sohbetlerinin yanı sıra eşsiz atmosferi ile de beğeni topluyordu. Ancak bir kullanıcı programın greenbox ile, yani arka planda yeşil perde ile, çekildiğini paylaştı.
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Türk televizyon programcısı, şair ve yazar Serdar Tuncer'i TRT 1'de sunduğu Ramazan programları ile tanıyoruz.
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Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı atmosferi ile dikkat çeken o programın greenbox tekniği ile çekildiğini paylaştı.
Peki, neden çekimlerde greenbox kullanılıyor?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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