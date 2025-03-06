Ramazan Ayında Aldatıldığını İtiraf Eden Bir Kadın Esra Ezmeci'ye Kocasının Günahını Sordu!
Ramazan Ayında Aldatıldığını İtiraf Eden Bir Kadın Esra Ezmeci'ye Kocasının Günahını Sordu!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DGyOa3fsYzZ/
Ramazan ayı gelince ünlü sunuculara ve ekran yüzlerine sorulan soruların da şekli değişiyor. Bunlardan biri de Esra Ezmeci'ye sorulan soruda karşımıza çıktı. Çoğunlukla takipçilerinin cinsel içerikli sorularına yanıt veren Ezmeci'ye Ramazan ayına özel bir ilişki sorusu soruldu. Bir kadın takipçiden gelen soruda aldatıldığı itirafı yer alıyordu. Ancak Ramazan ayında aldatıldığını öğrenen kadın, bunun günahının daha fazla olup olmadığını merak ediyordu.
Bakalım, Ezmeci ne söyledi? İşte detaylar...
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Ramazan ayı gelince kafalardaki merak edilen sorularda da değişim oldu.
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Genellikle sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularına yanıt veren Ezmeci'nin sorusu bu kez farklıydı.
Ezmeci takipçisinin sorusunu yanıtladı ve verdiği cevabı paylaştı.
Ezmeci, "Aldatmak her zaman çok kötü bir şey. Ama bunun günahı hakkında bir şey söyleyemem." dedi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Nihat Hatipoğlu ile Esra Ezmeci'ye gelen sorular bu sene yarışacak gibi bakalım 🤭😂