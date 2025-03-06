Ramazan Ayında Aldatıldığını İtiraf Eden Bir Kadın Esra Ezmeci'ye Kocasının Günahını Sordu!

Ramazan ayı gelince ünlü sunuculara ve ekran yüzlerine sorulan soruların da şekli değişiyor. Bunlardan biri de Esra Ezmeci'ye sorulan soruda karşımıza çıktı. Çoğunlukla takipçilerinin cinsel içerikli sorularına yanıt veren Ezmeci'ye Ramazan ayına özel bir ilişki sorusu soruldu. Bir kadın takipçiden gelen soruda aldatıldığı itirafı yer alıyordu. Ancak Ramazan ayında aldatıldığını öğrenen kadın, bunun günahının daha fazla olup olmadığını merak ediyordu.

Bakalım, Ezmeci ne söyledi? İşte detaylar...