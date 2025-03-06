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Ramazan Ayında Aldatıldığını İtiraf Eden Bir Kadın Esra Ezmeci'ye Kocasının Günahını Sordu!

Ramazan Ayında Aldatıldığını İtiraf Eden Bir Kadın Esra Ezmeci'ye Kocasının Günahını Sordu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
06.03.2025 - 19:53

Ramazan ayı gelince ünlü sunuculara ve ekran yüzlerine sorulan soruların da şekli değişiyor. Bunlardan biri de Esra Ezmeci'ye sorulan soruda karşımıza çıktı. Çoğunlukla takipçilerinin cinsel içerikli sorularına yanıt veren Ezmeci'ye Ramazan ayına özel bir ilişki sorusu soruldu. Bir kadın takipçiden gelen soruda aldatıldığı itirafı yer alıyordu. Ancak Ramazan ayında aldatıldığını öğrenen kadın, bunun günahının daha fazla olup olmadığını merak ediyordu. 

Bakalım, Ezmeci ne söyledi? İşte detaylar...

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DGyOa3fsYzZ/
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Ramazan ayı gelince kafalardaki merak edilen sorularda da değişim oldu.

Ramazan ayı gelince kafalardaki merak edilen sorularda da değişim oldu.

Ramazan ayında en absürt sorular Nihat Hatipoğlu'na geliyor zannediyorduk. Ancak tuhaf sorulardan bir tanesi bu kez klinik psikolog ve sunucu Esra Ezmeci'ye geldi.

Genellikle sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularına yanıt veren Ezmeci'nin sorusu bu kez farklıydı.

Genellikle sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularına yanıt veren Ezmeci'nin sorusu bu kez farklıydı.

Ezmeci'yi daha çok cinsel içerikli sorularla muhatap olurken görmeye alıştık ama bu defa kendisine Ramazan ayına özel bir soru soruldu. Ramazan ayı ile ilişkisini birleştiren bir takipçisi aldatıldığını itiraf etti.

Ezmeci takipçisinin sorusunu yanıtladı ve verdiği cevabı paylaştı.

Ezmeci takipçisinin sorusunu yanıtladı ve verdiği cevabı paylaştı.

Kadının aklına takılan soru şöyleydi: 'Eşim beni Ramazan ayında aldattı. Ramazan ayında aldatmanın günahı daha mı fazladır?'

Ezmeci, "Aldatmak her zaman çok kötü bir şey. Ama bunun günahı hakkında bir şey söyleyemem." dedi.

Ezmeci, "Aldatmak her zaman çok kötü bir şey. Ama bunun günahı hakkında bir şey söyleyemem." dedi.

Ezmeci yanıtının devamında, 'Aldatılmak, hele ki Ramazan gibi özel bir ayda sizin canınızı daha çok acıtmış olabilir. Bunun en güzel karşılığı o kişiyi 'sizsiz' bırakmaktır.' dedi.

İşte o yanıt... Bakalım siz ne diyeceksiniz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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maestro__

Nihat Hatipoğlu ile Esra Ezmeci'ye gelen sorular bu sene yarışacak gibi bakalım 🤭😂