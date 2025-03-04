"Saçımda Peruk Var!": Nursel Ergin Mutfak Bahane'de Kansere Yakalandığında Neler Yaşadığını Anlattı!

Yaşadığı hastalık nedeniyle kendisi için 'Güzellikten eser kalmadı.' diye konuşan Ergin, 'Öğrendim ki güzellik içten gelenmiş. Bunların bir önemi yokmuş.' dedi. Program boyunca kanser hastalığı sürecinde yaşadıklarını paylaşacağını ve kanserle mücadele eden kişilere de moral olmak istediğini söyledi.