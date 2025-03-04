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"Saçımda Peruk Var!": Nursel Ergin Mutfak Bahane'de Kansere Yakalandığında Neler Yaşadığını Anlattı!

"Saçımda Peruk Var!": Nursel Ergin Mutfak Bahane'de Kansere Yakalandığında Neler Yaşadığını Anlattı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.03.2025 - 12:48

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, geçtiğimiz dönemde programı aniden bırakmıştı. Kimse ne olduğunu bilmiyordu, ta ki geçtiğimiz hafta yeni programı ile birlikte yeniden gündem olana dek. Ergin, verdiği röportajda kansere yakalandığını duyurmuştu. Yeni programı ile ekranlara dönen ünlü sunucu, ilk yayınında hastalık süresince yaşadıklarını anlattı. 'Saçımda peruk var. Kaşlarım, kirpiklerim döküldü.' diyen Ergin'in sözleri ekran başındakileri duygulandırdı.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=oHe52...
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Uzun yıllardır Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu yapan Nursel Ergin, aniden programdan ayrılmıştı.

Uzun yıllardır Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu yapan Nursel Ergin, aniden programdan ayrılmıştı.

Yerine Aslı Hünel gelen sunucu bir süre ortalıktan kaybolmuştu. Hatta o dönem programı bırakma nedeni olarak ailevi problemleri göstermişti. Ancak işin aslı öyle değildi. Ta ki geçtiğimiz hafta yeni programını duyurana dek biz ekranları bıraktığını sanmıştık.

Ünlü sunucu yeni programı Mutfak Bahane ile ekranlara döneceğini duyurduktan sonra kansere yakalandığını açıklamıştı.

Ünlü sunucu yeni programı Mutfak Bahane ile ekranlara döneceğini duyurduktan sonra kansere yakalandığını açıklamıştı.

ATV'nin sevilen yemek programı Mutfak Bahane ile anlaşan Ergin, ekranlara döneceği müjdesini verdi vermesine ancak sonrasında gelen açıklama herkesi üzdü. Bir röportajında kansere yakalandığını duyuran Ergin, çok zor zamanlar geçirdiğini bu nedenle ortaklıkta görünmediğini söyledi.

Mutfak Bahane programı ile dün ilk kez yayına çıktı.

Mutfak Bahane programı ile dün ilk kez yayına çıktı.

Mutfak Bahane programında 8 ayda 2 farklı kanser türünü atlattığını söyleyen Ergin, 'Bu nedenle ekranlarda yoktum. Hayatımda ağrı kesici bile içmem. Çok sağlıklıyımdır. Meme kanserine yakalandım.' dedi.

Anlattıkları hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri üzdü.

Anlattıkları hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri üzdü.

Ergin, bu hastalığa yakalandığı için şok yaşadığını söyledi. 'Sinir, stres ve yanlış ortam beni bu hale getirdi.' diye de ekledi. Ergin, yayına perukla çıktığını söyledi: 'Şu an saçımda peruk var. Kirpiklerim yok.'

Ergin: "Güzellikten eser yok!"

Ergin: "Güzellikten eser yok!"

Yaşadığı hastalık nedeniyle kendisi için 'Güzellikten eser kalmadı.' diye konuşan Ergin, 'Öğrendim ki güzellik içten gelenmiş. Bunların bir önemi yokmuş.' dedi. Program boyunca kanser hastalığı sürecinde yaşadıklarını paylaşacağını ve kanserle mücadele eden kişilere de moral olmak istediğini söyledi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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