"Saçımda Peruk Var!": Nursel Ergin Mutfak Bahane'de Kansere Yakalandığında Neler Yaşadığını Anlattı!
"Saçımda Peruk Var!": Nursel Ergin Mutfak Bahane'de Kansere Yakalandığında Neler Yaşadığını Anlattı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=oHe52...
Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, geçtiğimiz dönemde programı aniden bırakmıştı. Kimse ne olduğunu bilmiyordu, ta ki geçtiğimiz hafta yeni programı ile birlikte yeniden gündem olana dek. Ergin, verdiği röportajda kansere yakalandığını duyurmuştu. Yeni programı ile ekranlara dönen ünlü sunucu, ilk yayınında hastalık süresince yaşadıklarını anlattı. 'Saçımda peruk var. Kaşlarım, kirpiklerim döküldü.' diyen Ergin'in sözleri ekran başındakileri duygulandırdı.
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Uzun yıllardır Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu yapan Nursel Ergin, aniden programdan ayrılmıştı.
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Ünlü sunucu yeni programı Mutfak Bahane ile ekranlara döneceğini duyurduktan sonra kansere yakalandığını açıklamıştı.
Mutfak Bahane programı ile dün ilk kez yayına çıktı.
Anlattıkları hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri üzdü.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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