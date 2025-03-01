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Ramazan Ayında Oruç Tutan Oyuncular için Çekimler Nasıl Düzenleniyor?

Ramazan Ayında Oruç Tutan Oyuncular için Çekimler Nasıl Düzenleniyor?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.03.2025 - 21:57

Ramazan ayı geldiğinde milyonlarca insan iftar sofralarında buluşurken, televizyon sektöründe çalışanlar için de düzen değişiyor. Ramazan'da oruç tutan oyuncular ve set ekibi için uzun saatler süren çekimler, sahne gereklilikleri ve set koşulları zorluk yaratabiliyor. Acaba bu durumun bir kolaylığı var mı? Bu soruya geçtiğimiz yıl set çalışanı Yener Yalçın açıklama getirmişti. Yalçın'ın açıklamaları doğrultusunda Ramazan ayında çekim programlarında ve senaryolarda bazı değişiklikler yapılıyor. Özellikle oruç tutan oyuncular için özel düzenlemeler devreye giriyor.

İşte, o merak edilen sorunun yanıtı...

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Ramazan ayı geldi çattı. Bu ay birçok insanın ibadetlerini yerine getirmek için günlük yaşam düzenini değiştirdiği bir dönem.

Ramazan ayı geldi çattı. Bu ay birçok insanın ibadetlerini yerine getirmek için günlük yaşam düzenini değiştirdiği bir dönem.

Milyonlarca insan iftar sofralarında buluşurken çalışma hayatlarını ve günlük rutinlerini de Ramazan'a göre düzenleniyor. Bunların arasında oyuncular da var.

Televizyon sektöründe çalışanlar için Ramazan dönemi bambaşka bir tempoya dönüşüyor.

Televizyon sektöründe çalışanlar için Ramazan dönemi bambaşka bir tempoya dönüşüyor.

Uzun saatler süren çekimler, sahne gereklilikleri ve set koşulları, oruç tutan oyuncular ve set ekibi için nasıl yönetiliyor? Daha önce bu soru aklına gelmiş olanlar olabilir.

Bu merak edilen konuyu, yıllardır sektörün içinde olan set çalışanı Yener Yalçın anlatmıştı.

Bu merak edilen konuyu, yıllardır sektörün içinde olan set çalışanı Yener Yalçın anlatmıştı.

Geçtiğimiz yıl yaptığı paylaşımla bu soruya yanıt veren Yalçın'ın açıklaması üzerinden oruç tutan oyuncular ve set ekibi için neler yapıldığını tekrar açıklamak istedik.

Yalçın'a göre, Ramazan ayında çekim programlarında ve senaryolarda bazı değişiklikler yapılıyor.

Yalçın'a göre, Ramazan ayında çekim programlarında ve senaryolarda bazı değişiklikler yapılıyor.

Özellikle oruç tutan oyuncular için bu dönem özel düzenlemeler devreye giriyor. Hele ki söz konusu çekimlerse.

Setlerde oruç tutan oyuncuların performanslarını etkileyen en büyük faktörlerden biri açlık ve susuzluk.

Setlerde oruç tutan oyuncuların performanslarını etkileyen en büyük faktörlerden biri açlık ve susuzluk.

Yorucu sahnelerde enerjiyi korumak için oyuncular ne yapıyor dersiniz? Yalçın'ın açıklamasına göre, örneğin çekimler genellikle iftara yakın saatlere veya sahurdan sonraya kaydırılıyor.

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Gündüz sahneleri erkene alınıyor.

Gündüz sahneleri erkene alınıyor.

Gün ışığından faydalanılması gereken sahneler, oyuncuların enerjisinin yüksek olduğu sabah saatlerine alınıyor.

Zorlu sahneler iftardan sonraya bırakılıyor.

Zorlu sahneler iftardan sonraya bırakılıyor.

Koşuşturmalı, fiziksel efor gerektiren sahneler mümkünse iftardan sonra çekiliyor.

Ara saatlerde dinlenme süresi artırılıyor.

Ara saatlerde dinlenme süresi artırılıyor.

Oruçlu oyuncular için molalar daha uzun tutuluyor, bazı sahnelerde kamera açıları değiştirilerek ekstra çekim süresi yaratılıyor.

Peki, senaryolarda Ramazan'a özel değişiklikler yapılıyor mu?

Peki, senaryolarda Ramazan'a özel değişiklikler yapılıyor mu?

Evet! Özellikle günlük dizilerde veya uzun soluklu projelerde, oyuncuların fiziksel durumları göz önünde bulundurularak bazı sahnelerde düzenlemeler yapılıyor.

Mesela, yemek sahneleri dikkatle planlanıyor.

Mesela, yemek sahneleri dikkatle planlanıyor.

Oruç tutan oyuncular için yemek sahneleri genellikle iftar saatlerine denk getiriliyor. Alternatif olarak, sahte yemek sahneleri çekiliyor ve sonrasında montajda düzenleniyor.

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Herkes oruçluyken dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise su içme sahneleri azaltılıyor.

Herkes oruçluyken dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise su içme sahneleri azaltılıyor.

Ramazan ayına özel olarak, özellikle oruçlu oyuncular için su içme sahneleri mümkünse başka karakterlere kaydırılıyor.

Gece sahneleri artırılıyor.

Gece sahneleri artırılıyor.

Oruçlu oyuncuların daha rahat performans sergileyebilmesi için gece çekimleri artırılıyor.

Sadece oyuncular değil, sahne arkasında çalışan set ekibi de bu süreçten etkileniyor. Kamera arkası çalışanlarının büyük kısmı da oruç tuttuğu için çekim saatleri ve yemek molaları onların da rahat edebileceği şekilde düzenleniyor.

Sadece oyuncular değil, sahne arkasında çalışan set ekibi de bu süreçten etkileniyor. Kamera arkası çalışanlarının büyük kısmı da oruç tuttuğu için çekim saatleri ve yemek molaları onların da rahat edebileceği şekilde düzenleniyor.

Örneğin iftar saatine yakın ara veriliyor. Çekim programları, set ekibinin iftar yapabilmesi için bölünerek planlanıyor.

Sahur sonrası düzenlemeler de önem taşıyor. Gece sahneleri sahurdan sonraya denk getirilerek çalışanlara rahat bir çalışma ortamı sağlanıyor.

Sahur sonrası düzenlemeler de önem taşıyor. Gece sahneleri sahurdan sonraya denk getirilerek çalışanlara rahat bir çalışma ortamı sağlanıyor.

Kahve molaları azalıyor. Normalde sette bolca tüketilen kahve ve çay gibi içecekler, oruçlu ekip arkadaşlarına saygıdan dolayı daha az tüketiliyor.

İşte geçtiğimiz yıl viral olan o video:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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