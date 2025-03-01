Ramazan Ayında Oruç Tutan Oyuncular için Çekimler Nasıl Düzenleniyor?
Ramazan Ayında Oruç Tutan Oyuncular için Çekimler Nasıl Düzenleniyor?
Ramazan ayı geldiğinde milyonlarca insan iftar sofralarında buluşurken, televizyon sektöründe çalışanlar için de düzen değişiyor. Ramazan'da oruç tutan oyuncular ve set ekibi için uzun saatler süren çekimler, sahne gereklilikleri ve set koşulları zorluk yaratabiliyor. Acaba bu durumun bir kolaylığı var mı? Bu soruya geçtiğimiz yıl set çalışanı Yener Yalçın açıklama getirmişti. Yalçın'ın açıklamaları doğrultusunda Ramazan ayında çekim programlarında ve senaryolarda bazı değişiklikler yapılıyor. Özellikle oruç tutan oyuncular için özel düzenlemeler devreye giriyor.
İşte, o merak edilen sorunun yanıtı...
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Ramazan ayı geldi çattı. Bu ay birçok insanın ibadetlerini yerine getirmek için günlük yaşam düzenini değiştirdiği bir dönem.
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Televizyon sektöründe çalışanlar için Ramazan dönemi bambaşka bir tempoya dönüşüyor.
Bu merak edilen konuyu, yıllardır sektörün içinde olan set çalışanı Yener Yalçın anlatmıştı.
Yalçın'a göre, Ramazan ayında çekim programlarında ve senaryolarda bazı değişiklikler yapılıyor.
Setlerde oruç tutan oyuncuların performanslarını etkileyen en büyük faktörlerden biri açlık ve susuzluk.
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Gündüz sahneleri erkene alınıyor.
Zorlu sahneler iftardan sonraya bırakılıyor.
Ara saatlerde dinlenme süresi artırılıyor.
Peki, senaryolarda Ramazan'a özel değişiklikler yapılıyor mu?
Mesela, yemek sahneleri dikkatle planlanıyor.
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Herkes oruçluyken dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise su içme sahneleri azaltılıyor.
Gece sahneleri artırılıyor.
Sadece oyuncular değil, sahne arkasında çalışan set ekibi de bu süreçten etkileniyor. Kamera arkası çalışanlarının büyük kısmı da oruç tuttuğu için çekim saatleri ve yemek molaları onların da rahat edebileceği şekilde düzenleniyor.
Sahur sonrası düzenlemeler de önem taşıyor. Gece sahneleri sahurdan sonraya denk getirilerek çalışanlara rahat bir çalışma ortamı sağlanıyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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