Ramazan Ayında Oruç Tutan Oyuncular için Çekimler Nasıl Düzenleniyor?

Ramazan ayı geldiğinde milyonlarca insan iftar sofralarında buluşurken, televizyon sektöründe çalışanlar için de düzen değişiyor. Ramazan'da oruç tutan oyuncular ve set ekibi için uzun saatler süren çekimler, sahne gereklilikleri ve set koşulları zorluk yaratabiliyor. Acaba bu durumun bir kolaylığı var mı? Bu soruya geçtiğimiz yıl set çalışanı Yener Yalçın açıklama getirmişti. Yalçın'ın açıklamaları doğrultusunda Ramazan ayında çekim programlarında ve senaryolarda bazı değişiklikler yapılıyor. Özellikle oruç tutan oyuncular için özel düzenlemeler devreye giriyor.

İşte, o merak edilen sorunun yanıtı...