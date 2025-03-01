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Kızılcık Şerbeti'nde Ayrılık İddiası! Nursema, Firaz ve İlhami Arasında Neler Olacak?

Kızılcık Şerbeti'nde Ayrılık İddiası! Nursema, Firaz ve İlhami Arasında Neler Olacak?

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.03.2025 - 20:06

Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz bölümünde son sahne herkesi dumur etti. Başta imam İlhami'ye aşık olan Nursema, yanlış bir evlilik yaptığını anladı. Ailesi tarafından zorla onu sevmeyen biriyle evlendirilmeye çalışılan Nursema'nın aklı epey karıştı. En son nişan sahnesinde işler iyice karıştı. Evleneceği adama 'Firaz' diye seslenen Nursema'nın fragmanda annesi Pembe'den tokat yediği anlar ses getirdi. Gelecek bölümlerde neler olacak, merak konusu oldu. Oda TV'den Sina Koloğlu'nun haberine göre, dizide ayrılık rüzgarları esecek. İşte detaylar...

Kaynak: https://www.odatv.com/medya/nursema-i...
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Kızılcık Şerbeti son bölümü ile yine ekrana damgasını vurdu.

Kızılcık Şerbeti son bölümü ile yine ekrana damgasını vurdu.

Kızılcık Şerbeti Cuma günlerinin en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Show TV'nin en çok sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde her bölüm ayrı bir kaos. Yeni bölümde de Nursema, Firaz ve İlhami aşk üçgeninde işler epey karıştı.

Nursema yalnızca aşkını dile getirmek istemişti ama sonu kötü bitti.

Nursema yalnızca aşkını dile getirmek istemişti ama sonu kötü bitti.

Aile baskısı yüzünden aşık olmayı bile kendine hak göremeyen Nursema, Firaz'la iyi arkadaşken diziye katılan imam İlhami'ye abayı yakmıştı. Ancak bunu sesli şekilde dile getirmeye başlayınca gözleri üzerine çekti. Başta annesi Pembe Hanım, sonra da babası Apo Bey Nursema'ya çok kızdı.

Ünallar, Nursema'yı yine ilk sezondaki gibi zorla evlendirmeye kalkıştılar.

Ünallar, Nursema'yı yine ilk sezondaki gibi zorla evlendirmeye kalkıştılar.

İlhami ile Nursema'yı sarılırken yakalayan Apo Bey, işleri ciddiyete bindirdi. İlhami, Nursema'yı sevmemesine rağmen babasının tepkisi ve zorla başkasıyla evlendirilme tehditi nedeniyle evliliği kabul etti. Babasını da alıp Nursema'yı istemeye gitti. Son bölümde de nişanlandılar.

Nişan günü geldi çattı ancak Nursema'nın bu sırada kafası epey karıştı.

Nişan günü geldi çattı ancak Nursema'nın bu sırada kafası epey karıştı.

Nursema, aslında aşık olduğu adam ile bir şekilde evlendiriliyordu. Ancak evlilik için İlhami'nin zoraki bir seçim yaptığının farkındaydı. Bu sırada çok iyi arkadaş olduğu ve kendisine safça bir aşk beslediğini bildiği Firaz'ı da kaybetmişti.

Nursema nişanda herkesin içinde İlhami'ye "Firaz" dedi.

Nursema nişanda herkesin içinde İlhami'ye "Firaz" dedi.

Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz bölüm son sahnesi sosyal medyaya da damgasını vurdu. İzleyenleri şaşırtan olay Nursema'nın nişanın ortasında İlhami'ye 'Seni hep seveceğim ve sayacağım Firaz' demesi oldu. Fragmanda annesi Pembe'den tokat yedi.

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Şiddetin ve baskının ortasında hayatını yaşamaya çalışan bir kadın olan Nursema şimdi ne yapacak, herkesin merak ettiği soru bu.

Şiddetin ve baskının ortasında hayatını yaşamaya çalışan bir kadın olan Nursema şimdi ne yapacak, herkesin merak ettiği soru bu.

Oda TV'den Sina Koloğlu gelecek bölümlerde olacaklardan tüyo verdi. Habere göre, korkacak bir şey yok. Nursema sonunda mutluluğu bulacak gibi görünüyor. Çünkü İlhami ile yollarımız ayrılıyor.

Her ne kadar kendisini çok sevsek de imam İlhami diziden ayrılıyor olabilir.

Her ne kadar kendisini çok sevsek de imam İlhami diziden ayrılıyor olabilir.

İddiaya göre, iki bölüm sonra İlhami diziden ayrılacak. Hikayesi biten karakter muhtemelen Nursema'nın hayatından çıkacak. Nişan bozulacak. Böylece Nursema ve Firaz'ın birlikteliğine yeşil ışık yakılmış olacak.

Peki, Nursema ve Firaz olur mu dersiniz?

Peki, Nursema ve Firaz olur mu dersiniz?

Bu oldukça zor bir ihtimal gibi görünse de bu dizide neler neler oldu. İlhami aradan çekildikten sonra izleyicinin isteği üzerine senaryo ekibi Nursema ve Firaz'ı bir şekilde birleştirebilir. Aileler karşı çıkabilir, yine engeller yaşanabilir ancak Firaz'ın gözü karalığını biliyorsunuz. Final bölümüne doğru izleyiciyi daha da heyecanlandıracak sürprizler de olabilirmiş. 

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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