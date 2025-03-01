Kızılcık Şerbeti'nde Ayrılık İddiası! Nursema, Firaz ve İlhami Arasında Neler Olacak?
Kızılcık Şerbeti'nde Ayrılık İddiası! Nursema, Firaz ve İlhami Arasında Neler Olacak?
Kaynak: https://www.odatv.com/medya/nursema-i...
Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz bölümünde son sahne herkesi dumur etti. Başta imam İlhami'ye aşık olan Nursema, yanlış bir evlilik yaptığını anladı. Ailesi tarafından zorla onu sevmeyen biriyle evlendirilmeye çalışılan Nursema'nın aklı epey karıştı. En son nişan sahnesinde işler iyice karıştı. Evleneceği adama 'Firaz' diye seslenen Nursema'nın fragmanda annesi Pembe'den tokat yediği anlar ses getirdi. Gelecek bölümlerde neler olacak, merak konusu oldu. Oda TV'den Sina Koloğlu'nun haberine göre, dizide ayrılık rüzgarları esecek. İşte detaylar...
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Kızılcık Şerbeti son bölümü ile yine ekrana damgasını vurdu.
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Nursema yalnızca aşkını dile getirmek istemişti ama sonu kötü bitti.
Ünallar, Nursema'yı yine ilk sezondaki gibi zorla evlendirmeye kalkıştılar.
Nişan günü geldi çattı ancak Nursema'nın bu sırada kafası epey karıştı.
Nursema nişanda herkesin içinde İlhami'ye "Firaz" dedi.
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Şiddetin ve baskının ortasında hayatını yaşamaya çalışan bir kadın olan Nursema şimdi ne yapacak, herkesin merak ettiği soru bu.
Her ne kadar kendisini çok sevsek de imam İlhami diziden ayrılıyor olabilir.
Peki, Nursema ve Firaz olur mu dersiniz?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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