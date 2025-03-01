Kızılcık Şerbeti'nde Ayrılık İddiası! Nursema, Firaz ve İlhami Arasında Neler Olacak?

Nursema, aslında aşık olduğu adam ile bir şekilde evlendiriliyordu. Ancak evlilik için İlhami'nin zoraki bir seçim yaptığının farkındaydı. Bu sırada çok iyi arkadaş olduğu ve kendisine safça bir aşk beslediğini bildiği Firaz'ı da kaybetmişti.