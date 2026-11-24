'Aksaray'da 12 yıldır yamaç paraşütü pilotuyum. Gökyüzüne olan sevdamızdan dolayı kız arkadaşımızı ihmal ettik o da bizi terk etti. Ben de paraşütlerimi yakma kararı aldım. Kız arkadaşım bana, 'Yamaç paraşütüne ayırdığın vakti bana ayırmadın, paraşüte verdiğin değeri bana vermedin, o yüzden seni terk ediyorum' dedi ve ondan sonra gitti. Ben de paraşütümü yaktım. Burada sadece paraşütümü değil, geçmişteki hatalarımı da yaktım. Düğün planlarımız vardı, nişanlanacaktık ama nasip değilmiş, olmadı. Gökyüzüne olan sevdamız mani oldu. Kız arkadaşımın geri dönmesini istiyorum. Sizlere de tavsiyem hobilerinizi hiçbir zaman sevdiklerinizin önüne geçirmeyin.”