Kız Arkadaşı Geri Dönsün Diye Paraşütlerini Yakan Paraşütçü!
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Aksaray'da yamaç paraşütüne olan sevdasından dolayı kız arkadaşından olan paraşüt pilotu, evlilik hayalleri kurduğu arkadaşının kendisini terk etmesinden sonra 400 bin lira değerindeki 3 ayrı paraşütünü de ateşe vererek yaktı. Genç paraşüt pilotu, 'Paraşüte verdiğin değeri bana vermedin' deyip giden kız arkadaşının geri dönmesini bekliyor.
Yamaç paraşütüne olan sevdasıyla 12 yıl önce aldığı eğitimle Aksaray semalarında uçuşlara başlayan ve Türkiye'nin birçok bölgesinde profesyonel uçuşlar yaparak paraşüt pilotu olan 34 yaşındaki Mustafa Osman Kütgül, yaklaşık 2,5 yıl önce kız arkadaşıyla tanıştı.
Yaşadığı olayı anlatan Mustafa Osman Kütgül şunları söyledi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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