Fahriye Evcen'le Fotoğrafı Geldi: Oktay Kaynarca'nın Gelmiş Geçmiş En Çok Yakıştığı Partnerini Seçiyoruz!
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Süleyman Çakır, Cezayir Türk, Hamal Kemal. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı adamların yanında hep akılda kalan bir kadın karakter oldu. Kurtlar Vadisi'nde Nesrin, Ben Bu Cihana Sığmazam'da Leyla, yakında ekrana gelecek Hamal'da ise Hayat. Sizce Kaynarca'nın ekranda en çok yakıştığı partner hangisi? Oyunuzu verin.
Sence Oktay Kaynarca'nın en çok yakıştığı partneri hangisi?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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