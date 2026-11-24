Mondi Mobilya'nın Yüzde 100'ü Satışa Çıktı: Muhammen Bedel 2,4 Milyar TL, Borçlar Alıcıya Ait
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Hazine'ye ait Türk mobilya markası Mondi Mobilya'nın tüm hisseleri, TMSF tarafından 2,4 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre ihale 2 Şubat 2027'de yapılacak, teklifler ise bir gün önceye, 1 Şubat'a kadar kabul edilecek. Şirketi alan yatırımcı, Mondi'nin yaklaşık 2 milyar TL'lik borcunu da üstlenecek.
Kaynak: Sözcü
Mondi Mobilya'nın 30 milyon adet payı, TMSF ilanıyla 2 Şubat 2027'de ihaleye çıkıyor.
Alıcı, 409 milyon TL ticari borcu peşin, 1,6 milyar TL finansal borcu ise peşin ya da vadeli ödeyecek.
Mondi'nin muhammen bedeli, 2024'teki satış girişimindeki 1,2 milyar TL'nin tam iki katına çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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