Satışa çıkarılan, Mondi Mobilya'nın sermayesini oluşturan 30 milyon adet payın tamamı. Payların her birinin nominal değeri 1 TL ve bloklar halinde satılacak. TMSF'nin Resmi Gazete'deki ilanına göre muhammen bedel 2,4 milyar TL olarak belirlendi.

İhaleye katılmak isteyenlerin 120 milyon TL katılım teminatı yatırması gerekiyor. Veri inceleme ve tesis ziyareti için de 1 milyon TL ücret alınacak. Teklifler 1 Şubat 2027'ye kadar verilebilecek, ihale ertesi gün, 2 Şubat 2027'de yapılacak.

Mondi, 2016'da yönetimine kayyum atanan ve sonradan müsadere edilerek mülkiyeti Hazine'ye geçen, eski adıyla Boydak Holding olan Erciyes Anadolu Holding'in mobilya markalarından biri.