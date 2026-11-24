KAFA TV'nin YouTube'da yayınlanan programı Bacıların Bacısı'nda konuşan Seda Sayan, ilişkilerde sık sık kavga sebebi olan bir konuya değindi: telefonda eski sevgiliden kalan mesajlar.

Eski ilişkiden kalan yazışmaları silmek mi saklamak mı, sosyal medyada da sıkça tartışılan bir soru. Kimine göre bu yalnızca geçmişin bir parçası, kimine göre yeni ilişkiye açık bir saygısızlık. Sayan ise tarafını net biçimde seçti.

Kendini partnerin yerine koyan Sayan, tavrını hiç dolandırmadan şu sözlerle ortaya koydu:

'Hayatındaki erkek olsam ve telefonunda eski sevgilinin mesajının durduğunu görsem bir daha seni tanımam, yolundan bile geçmem. Çok aşağılık bir hareket.'