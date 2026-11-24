Seda Sayan Telefonda Eski Sevgilinin Mesajını Saklayanlara Seslendi: "Çok Aşağılık Bir Hareket"
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Seda Sayan, KAFA TV'deki programı Bacıların Bacısı'nda telefonda eski sevgilinin mesajlarını saklayanlara sert çıktı. Sayan, partnerinin telefonunda böyle bir mesaj görse onunla bir daha görüşmeyeceğini söyledi. Bu davranışı 'çok aşağılık bir hareket' olarak nitelendirdi. Yargıtay da kısa süre önce benzer bir davada mesajları saklamayı ayrı bir kusur saymıştı.
KAYNAK: Bacıların Bacısı/ KAFA TV
Seda Sayan, telefonda eski sevgilinin mesajını saklamayı "çok aşağılık bir hareket" olarak nitelendirdi.
Bacıların Bacısı'ndan çıkan sözler daha önce de magazin gündemine taşınmıştı.
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