Afrodit Banu Alkan, Seda Sayan'a Rakip Oluyor: YouTube'da Kendi Programıyla Geliyor!

Tanıtımda 'Bebeğim, beni özlediniz biliyorum. Ben de sizi çok özledim.' diyen Banu Alkan, 'Anlatacak o kadar çok şey var ki ama şimdi değil, çok yakında.' sözleriyle merakı iyice artırdı. Afrodit'in itirafları şimdiden merak konusu!