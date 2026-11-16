Afrodit Banu Alkan, Seda Sayan'a Rakip Oluyor: YouTube'da Kendi Programıyla Geliyor!
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Magazin dünyasının 'Afrodit'i Banu Alkan, bu kez kendi programıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bold Agency'nin YouTube kanalında yayınlanacak programda aşklarını, hayatının dönüm noktalarını ve yaşadığı büyük olayları anlatacak olan Banu Alkan, Seda Sayan'a rakip olmaya geliyor. Yayınlanan ilk tanıtım ise şimdiden merak uyandırdı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Magazin dünyasının 'Afrodit' lakaplı ismi Banu Alkan'ı tanımayan yoktur herhalde!
Banu Alkan, Bold Agency'nin YouTube kanalında kendi programıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
İşte programın ilk tanıtımı!
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