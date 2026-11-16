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Afrodit Banu Alkan, Seda Sayan'a Rakip Oluyor: YouTube'da Kendi Programıyla Geliyor!

Afrodit Banu Alkan, Seda Sayan'a Rakip Oluyor: YouTube'da Kendi Programıyla Geliyor!

Youtube
Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
16.11.2026 - 12:46 Son Güncelleme: 16.11.2026 - 12:58
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Magazin dünyasının 'Afrodit'i Banu Alkan, bu kez kendi programıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bold Agency'nin YouTube kanalında yayınlanacak programda aşklarını, hayatının dönüm noktalarını ve yaşadığı büyük olayları anlatacak olan Banu Alkan, Seda Sayan'a rakip olmaya geliyor. Yayınlanan ilk tanıtım ise şimdiden merak uyandırdı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Magazin dünyasının 'Afrodit' lakaplı ismi Banu Alkan'ı tanımayan yoktur herhalde!

Magazin dünyasının 'Afrodit' lakaplı ismi Banu Alkan'ı tanımayan yoktur herhalde!

Yıllardır kendine has üslubu, esprili çıkışları ve renkli hayatıyla gündemden düşmeyen Banu Alkan, şimdi de bambaşka bir projeyle karşımızda.

Banu Alkan, Bold Agency'nin YouTube kanalında kendi programıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Banu Alkan, Bold Agency'nin YouTube kanalında kendi programıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Seda Sayan'a rakip olmaya gelen Banu Alkan, yeni programında aşklarını, yaşadığı büyük olayları, hayatının dönüm noktalarını ve bugüne kadar başından geçen her şeyi kendine has üslubuyla anlatacak.

İşte programın ilk tanıtımı!

Tanıtımda 'Bebeğim, beni özlediniz biliyorum. Ben de sizi çok özledim.' diyen Banu Alkan, 'Anlatacak o kadar çok şey var ki ama şimdi değil, çok yakında.' sözleriyle merakı iyice artırdı. Afrodit'in itirafları şimdiden merak konusu!

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Mira Hanım
Mira Hanım
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