Eski Sevgiliyle Yazışmaları Silmeyen Kadının Boşanma Davasında Yargıtay Kararını Verdi

Daire, tarafların diğer kusurlu davranışlarını da birlikte değerlendirdi. Mesajların saklanması kadına kusur olarak eklense de çiftin boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusurlu olduğu sonucu değişmedi. Her iki tarafın temyiz itirazlarını yerinde görmeyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi kararını 21 Eylül 2026'da oy birliğiyle onadı.