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Eski Sevgiliyle Yazışmaları Silmeyen Kadının Boşanma Davasında Yargıtay Kararını Verdi

Eski Sevgiliyle Yazışmaları Silmeyen Kadının Boşanma Davasında Yargıtay Kararını Verdi

Yargıtay Boşanma
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 19:54
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2020'de evlenen bir çiftin karşılıklı açtığı boşanma davasında evlilik öncesi eski sevgili yazışmalarının nasıl değerlendirileceğine karar verdi. Davada kadına yüklenen kusurlar arasında sosyal medyadaki mesajlaşmalar da yer alıyordu. Dosyadaki yazışmaların tarihi ve saklanması, Dairenin kusur değerlendirmesinde belirleyici oldu.

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Karşılıklı dava Yargıtay'a taşındı.

Karşılıklı dava Yargıtay'a taşındı.

Çift 2020'de evlendi ve bir süre sonra karşılıklı boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi'nde görülen davada boşanmanın yanı sıra çocuğun velayeti, nafaka, tazminat ve çocukla kişisel ilişki kurulması da ele alındı. Yerel mahkeme ve istinaf aşamalarının ardından tarafların avukatları kararı temyize taşıdı.

Kadına kusur olarak yüklenen mesajlar.

Kadına kusur olarak yüklenen mesajlar.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının sosyal medya üzerinden eski erkek arkadaşıyla mesajlaştığı gerekçesiyle kusurlu sayıldığını tespit etti. Mesaj kayıtlarının incelenmesi, yazışmaların 2014 yılına ait olduğunu gösterdi. Çiftin 2020'de evlendiğine dikkat çeken Daire, evlilikten altı yıl önce yapılan yazışmaların kadına kusur olarak yüklenemeyeceği sonucuna vardı.

Mesajları saklamak ayrı bir kusur sayıldı.

Mesajları saklamak ayrı bir kusur sayıldı.

Yargıtay, kadının eski erkek arkadaşıyla yaptığı yazışmaları silmeyip saklamasını ise ayrı bir kusur olarak ele aldı. Kararda kadına, mevcut diğer kusurlarına ek olarak mesajlarını muhafaza etmesi nedeniyle de kusur yüklenmesi gerektiği ifade edildi.

Eşit kusur kararı onandı.

Eşit kusur kararı onandı.

Daire, tarafların diğer kusurlu davranışlarını da birlikte değerlendirdi. Mesajların saklanması kadına kusur olarak eklense de çiftin boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusurlu olduğu sonucu değişmedi. Her iki tarafın temyiz itirazlarını yerinde görmeyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi kararını 21 Eylül 2026'da oy birliğiyle onadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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