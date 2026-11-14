Eski Sevgiliyle Yazışmaları Silmeyen Kadının Boşanma Davasında Yargıtay Kararını Verdi
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2020'de evlenen bir çiftin karşılıklı açtığı boşanma davasında evlilik öncesi eski sevgili yazışmalarının nasıl değerlendirileceğine karar verdi. Davada kadına yüklenen kusurlar arasında sosyal medyadaki mesajlaşmalar da yer alıyordu. Dosyadaki yazışmaların tarihi ve saklanması, Dairenin kusur değerlendirmesinde belirleyici oldu.
Karşılıklı dava Yargıtay'a taşındı.
Kadına kusur olarak yüklenen mesajlar.
Mesajları saklamak ayrı bir kusur sayıldı.
Eşit kusur kararı onandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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