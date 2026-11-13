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Eşinden Gizli Kredi Çekenlere Yargıtay'dan Kötü Haber

Eşinden Gizli Kredi Çekenlere Yargıtay'dan Kötü Haber

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
13.11.2026 - 19:31
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Eşinden habersiz kredi çekmek, evlilikte sanıldığından çok daha ağır sonuçlar doğurabiliyor. Hukukçulara göre gizli borç tek başına boşanma sebebi sayılmıyor; ancak aile bütçesini sarsan ve eşler arasındaki güveni yıkan durumlarda tablo tamamen değişiyor.

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Kumar, sadakatsizlik, lüks harcamalar... Kusur olarak kabul ediliyor.

Kumar, sadakatsizlik, lüks harcamalar... Kusur olarak kabul ediliyor.

Diyarbakır’da avukatlık yapan Elif Göçtürk, eşlerden birinin diğerinin bilgisi olmadan kredi kullanmasının otomatik olarak boşanma nedeni sayılmadığını vurguladı. Mahkemeler her dosyada borcun hangi amaçla çekildiğine, aile ekonomisine nasıl yansıdığına ve eşler arasındaki güveni ne ölçüde sarstığına bakıyor.

Göçtürk’e göre kredi kumar, sadakatsizlik ya da kişisel lüks harcamalar için kullanılmışsa ve bunun sonucunda ödeme güçlüğü baş göstermiş, hatta icra takibi başlamışsa durum ciddileşiyor. Bu tür bir borç, evlilik birliğinin temelden sarsılması kapsamında değerlendirilerek boşanma davasında kusur olarak kabul edilebiliyor.

Göçtürk, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin bu tür uyuşmazlıklarda da aynı ölçütü gözettiğine dikkat çekiyor. Yani eşin gizlice borçlanması tek başına değil, ortaya çıkardığı ekonomik ve duygusal tahribatla birlikte ele alınıyor.

Gizli kredi çekenler dikkat!

Gizli kredi çekenler dikkat!

Kredi kira, geçim masrafı, sağlık giderleri ya da çocukların eğitimi gibi aileyi doğrudan ilgilendiren harcamalar için çekildiyse mahkemenin bunu kusur saymama ihtimali yüksek. Borcun aile bütçesini ciddi biçimde sarsmaması da bu değerlendirmede önemli bir ölçüt.

Diğer eşin krediden haberdar olduğu ve buna uzun süre ses çıkarmadığı durumlarda da sonuç değişiyor. Bu tutum, sonradan açılan boşanma davasında gizli borç iddiasını zayıflatıyor.

İspat ise en kritik başlıklardan biri. Davayı açan eş, kredinin kendi rızası dışında ve bilgisi olmadan çekildiğini somut delillerle ortaya koyamazsa talebi reddedilebiliyor. Bu nedenle iddiayı destekleyen belge ve kayıtların dosyaya sunulması büyük önem taşıyor.

Gizli krediyle sınırlı kalmayan istisnai durumlar da var. Eşlerden birinin diğerinden saklayarak ev ya da araba satın alması ve bunun sonradan fark edilmesi halinde mahkeme bu durumu dosyadaki diğer delillerle birlikte tartıyor. Evlilik birliğinin temelden sarsıldığı kanaatine varılırsa boşanmaya hükmedilebiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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