Eşinden Gizli Kredi Çekenlere Yargıtay'dan Kötü Haber

Diyarbakır’da avukatlık yapan Elif Göçtürk, eşlerden birinin diğerinin bilgisi olmadan kredi kullanmasının otomatik olarak boşanma nedeni sayılmadığını vurguladı. Mahkemeler her dosyada borcun hangi amaçla çekildiğine, aile ekonomisine nasıl yansıdığına ve eşler arasındaki güveni ne ölçüde sarstığına bakıyor.

Göçtürk’e göre kredi kumar, sadakatsizlik ya da kişisel lüks harcamalar için kullanılmışsa ve bunun sonucunda ödeme güçlüğü baş göstermiş, hatta icra takibi başlamışsa durum ciddileşiyor. Bu tür bir borç, evlilik birliğinin temelden sarsılması kapsamında değerlendirilerek boşanma davasında kusur olarak kabul edilebiliyor.

Göçtürk, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin bu tür uyuşmazlıklarda da aynı ölçütü gözettiğine dikkat çekiyor. Yani eşin gizlice borçlanması tek başına değil, ortaya çıkardığı ekonomik ve duygusal tahribatla birlikte ele alınıyor.