Eşinden Gizli Kredi Çekenlere Yargıtay'dan Kötü Haber
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Eşinden habersiz kredi çekmek, evlilikte sanıldığından çok daha ağır sonuçlar doğurabiliyor. Hukukçulara göre gizli borç tek başına boşanma sebebi sayılmıyor; ancak aile bütçesini sarsan ve eşler arasındaki güveni yıkan durumlarda tablo tamamen değişiyor.
Kumar, sadakatsizlik, lüks harcamalar... Kusur olarak kabul ediliyor.
Gizli kredi çekenler dikkat!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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