Psikologlara Göre Evliliğin Boşanmaya Gittiğini Gösteren 7 Sinsi İşaret

İngiltere'de ilişki danışmanlığı alanında çalışan OnePlusOne vakfının kıdemli araştırma sorumlusu Dr. Shannon Hirst'e göre yakınlık, çiftlerin kendini aynı takımda hissetmesini sağlayan en güçlü bağlardan biri. Yaklaşık 11 bin çiftin verisini bir araya getiren ve PNAS dergisinde yayımlanan geniş çaplı çalışma da aktif bir cinsel hayatın, ilişki memnuniyetini en tutarlı biçimde öngören beş etkenden biri olduğunu gösteriyor.

Burada belirleyici olan sıklık değil. Asıl önemli olan iki tarafın da bu alandan memnun olması; birlikte geçirilen anın ardından gelen sarılma ve sohbet gibi şefkatli dakikalar da doyumu artırıyor. Uzmanlar durgunluk hissedildiğinde birlikte zaman planlamayı ve yeni şeyler denemeyi öneriyor.