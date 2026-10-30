Psikologlara Göre Evliliğin Boşanmaya Gittiğini Gösteren 7 Sinsi İşaret
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Evlilikler çoğu zaman bir gecede bitmiyor. Psikologlara göre ayrılığın ilk sinyalleri, o an önemsiz görünen küçük anlarda saklı: dile getirilmeyen bir teşekkür, telefona dalıp kaçırılan bir bakış ya da 'Nasılsa biz birbirimiz için yaratıldık' rahatlığı. İlişki uzmanlarının görüşleri ve binlerce çiftle yapılan araştırmalar, boşanmanın habercisi olabilecek 7 sinsi işareti ortaya koyuyor. İşin umut veren tarafı, bu işaretleri erken fark eden çiftlerin rotayı değiştirme şansı hala var.
Kaynak: BBC Science Focus
Cinsel hayattaki durgunluk ilişki memnuniyetini doğrudan etkiliyor
Takdir edilmediğini hisseden eş fedakarlık yapmaktan vazgeçiyor
"Biz birbirimiz için yaratıldık" inancı mutluluğu daha hızlı tüketiyor
Küçük ilgi çağrılarını geçiştirmek bağı sessizce zayıflatıyor
Kaygılı bağlanma tartışmaları kısır döngüye çeviriyor
Kişilik uyumu sanıldığı kadar belirleyici değil
Eşin bağlılığından şüphe etmek mutluluğu en çok sarsan etken
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın