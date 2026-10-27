Evlilikte En Uyumlu 3 Burç Çifti: Yıllar Geçse de Aşkları Eskimiyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Evlilik söz konusu olduğunda kimi ortak hayalleri, kimi ise birbirini anlamayı öne çıkarıyor. Astrolojiye göre bazı burç çiftleri duygusal yakınlık, istikrar ve birlikte eğlenebilme arasındaki dengeyi çok daha kolay kuruyor. Bu da yıllar geçse de aralarındaki bağın zayıflamamasını sağlıyor. Peki evlilikte en uyumlu görülen o 3 burç çifti hangileri?
Kaynak: The Times of India
Yengeç ve Balık: Duygusal bağı en derin çift
Boğa ve Başak: Sağlam temelli bir yuva kuruyorlar
İkizler ve Terazi: Hem eş hem en yakın arkadaş
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın