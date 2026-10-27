Evlilikte En Uyumlu 3 Burç Çifti: Yıllar Geçse de Aşkları Eskimiyor

İki su burcu olan Yengeç ve Balık, astrolojide evliliğe en yatkın çiftlerin başında geliyor. İkisi de duygularını derinden yaşayan, sezgileri güçlü ve hassas burçlar. Söze gerek kalmadan birbirlerinin ne hissettiğini anlayabilmeleri, ilişkilerini güvenli bir limana dönüştürüyor.

Yengeç için huzurlu bir yuva, aile ve güven her şeyden önce gelir. Balık ise hayal gücü, şefkati ve romantizmiyle bu yuvaya sıcaklık katar. Uzun sohbetler, küçük sürprizler ve birbirine gösterilen özen bu çiftin en büyük sermayesi. Zor günlerde de birbirlerinin en büyük destekçisi olurlar.

Elbette pürüzsüz bir ilişki değil bu. İkisi de eleştiriye karşı fazla alıngan olabiliyor ve zor konuşmalardan kaçma eğilimi taşıyor. Sınırlarını konuşabildikleri ve içlerindekini dile getirebildikleri sürece bu evlilik yıllarca ayakta kalıyor.