Babalık Görevi İçin Doğduğu Söylenen 3 Burç Belli Oldu

Yengeç babalar sevecen, ailesine bağlı ve duygusal zekâsı yüksek insanlar olarak tanımlanıyor. Çocuklarının hayatında bir gün bile eksik olmak istemiyorlar; astrologların ifadesiyle tamamen orada, tamamen adanmış bir baba profili çiziyorlar. Gerektiğinde disiplin sağlamaktan da çekinmiyorlar ama bu, şefkatlerinin önüne geçmiyor.

Her burcun bir zayıf yanı var ve Yengeç babalarda bu, çocuğa fazla yapışmak. Çocuğuna nefes alacak alan bırakmakta zorlanabiliyor, ruh hali de bir anda değişebiliyor. Yine de çocuğu için en çok emek veren burçlardan biri olduğu konusunda yorumcular hemfikir.