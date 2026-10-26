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Babalık Görevi İçin Doğduğu Söylenen 3 Burç Belli Oldu

Babalık Görevi İçin Doğduğu Söylenen 3 Burç Belli Oldu

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 19:44
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Baba olmak yalnızca eve ekmek götürmekle sınırlı değil; çocuğun yanında durmayı, onu dinlemeyi ve gerektiğinde sınır koymayı da gerektiriyor. Astrologlar bu rolü en iyi taşıyan burçları sıraladı ve listede Yengeç, Terazi ile Başak öne çıktı. Üç burcun babalık anlayışı birbirinden farklı ama ortak noktaları çocuklarına adanmış olmaları. İşte astrolojiye göre babalıkta en çok parlayan üç burç.

Kaynak: Astrology.com

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Yengeç: Çocuğunun hayatında her an yanında olan baba

Yengeç: Çocuğunun hayatında her an yanında olan baba

Yengeç babalar sevecen, ailesine bağlı ve duygusal zekâsı yüksek insanlar olarak tanımlanıyor. Çocuklarının hayatında bir gün bile eksik olmak istemiyorlar; astrologların ifadesiyle tamamen orada, tamamen adanmış bir baba profili çiziyorlar. Gerektiğinde disiplin sağlamaktan da çekinmiyorlar ama bu, şefkatlerinin önüne geçmiyor.

Her burcun bir zayıf yanı var ve Yengeç babalarda bu, çocuğa fazla yapışmak. Çocuğuna nefes alacak alan bırakmakta zorlanabiliyor, ruh hali de bir anda değişebiliyor. Yine de çocuğu için en çok emek veren burçlardan biri olduğu konusunda yorumcular hemfikir.

Terazi: Sınır koyarken kalbini kırmayan baba

Terazi: Sınır koyarken kalbini kırmayan baba

Terazi babalar için en önemli şey ev ortamındaki uyum. Güzelliğe ve dengeye düşkün olmaları, çocuklarıyla çok güçlü bağlar kurmalarını sağlıyor. Hem kararlı hem yumuşak olabiliyorlar; sınırları koyuyorlar ama bunu sert bir dille yapmıyorlar.

Huzurlu bir evi korumak isteyen Terazi baba, bazen ortamı yatıştırmak için çocuğun ağlama krizlerine boyun eğebiliyor. Dış görünüşe verdiği önem de zaman zaman çocuğun kendi tarzını seçme isteğiyle çatışabiliyor. Buna rağmen çocuğuyla arasındaki sıcaklık bu küçük çekişmelerin çok önünde duruyor.

Başak: Okul etkinliğini de maç gününü de kaçırmayan baba

Başak: Okul etkinliğini de maç gününü de kaçırmayan baba

Başak babalar çocuklarının iyiliğini her şeyin üstünde tutuyor. Okul etkinliklerine, spor müsabakalarına katılıyorlar; çocuklarıyla keyifli vakit geçirmek için eğlenceli yollar arıyorlar. Düzene ve rutine önem veren bu babalar, evde de temizlik ve düzenin yerinde olmasını istiyor.

Başak babanın en büyük sınavı kaygısı. Küçük ayrıntılara takılıp fazla endişelenebiliyor, kendini ihmal edecek kadar çocuğuna odaklanabiliyor. Ancak bu tutumun arkasında, çocuğuna en iyisini sunma isteği yatıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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