Babalık Görevi İçin Doğduğu Söylenen 3 Burç Belli Oldu
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Baba olmak yalnızca eve ekmek götürmekle sınırlı değil; çocuğun yanında durmayı, onu dinlemeyi ve gerektiğinde sınır koymayı da gerektiriyor. Astrologlar bu rolü en iyi taşıyan burçları sıraladı ve listede Yengeç, Terazi ile Başak öne çıktı. Üç burcun babalık anlayışı birbirinden farklı ama ortak noktaları çocuklarına adanmış olmaları. İşte astrolojiye göre babalıkta en çok parlayan üç burç.
Kaynak: Astrology.com
Yengeç: Çocuğunun hayatında her an yanında olan baba
Terazi: Sınır koyarken kalbini kırmayan baba
Başak: Okul etkinliğini de maç gününü de kaçırmayan baba
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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