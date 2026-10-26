Ekim Bitmeden Maddi Şansı Açılacak 3 Burç: Para ve Başarı Onlardan Yana Olabilir!

26 Ekim’de Boğa burcunda gerçekleşen dolunay, astrolojide maddi güvence, kazanç ve kişisel değerlerle ilişkilendiriliyor. Merkür’ün Akrep burcundaki, Venüs’ün ise Terazi burcundaki geri hareketi, bu dönemde acele kararlar almak yerine mevcut koşulları gözden geçirmenin önemini artırıyor. Özellikle daha önce başlatılan işlerin sonuçlarını değerlendirmek ve uzun vadeli planları yeniden düşünmek bu haftanın temel temaları arasında.

YourTango astrologlarından Kate Rose da 26 Ekim–1 Kasım haftasında finansal konularda sabırlı davranmanın önemine değiniyor. Yazara göre bazı burçlar geçmiş emeklerinin karşılığını görmeye yaklaşırken bazıları kazançlarını artırabilecek fikirler geliştirebilir. Ancak bu dönemin asıl mesajı, hızlı kararlarla büyük riskler almak yerine eldeki fırsatları doğru değerlendirmek.